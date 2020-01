Reciben a AMLO con protestas en Morelos; el presidente les pide tolerancia

"¡Retire la pintura de Bellas Artes, denigra al campo y a los campesinos!, ¡Denigra la imagen de Emiliano Zapata!", gritó al presidente Andrés Manuel López Obrador un integrante de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) de Morelos, que se manifestó en contra de la visita del mandatario.

El Presidente fue recibido con reclamos y protestas de parte de integrantes de la organización. Con sus banderas verdes y cartulinas, los campesinos reclamaron al titular del Ejecutivo que se mantenga la exposición de Emiliano Zapata en Bellas Artes; también protestaron por la construcción de la termoeléctrica de la Huexca y demandaron el esclarecimiento del asesinato del activista Samir Flores, opositor a la termoeléctrica.

-"¡Cumpla con su palabra! ¿No que primero los pobres? ¡Cumple, Obrador!", reclamaron los campesinos al mandatario, quien descendió de su camioneta en el centro cívico de Anenecuilco tras haber visitado y supervisado la rehabilitación de la Casa-Museo del general revolucionario Emiliano Zapata, El Caudillo del Sur.

Jorge Zapata, nieto del Caudillo del Sur, y Álvaro López, dirigente nacional de la UNTA, encabezaron un grupo de manifestantes a la entrada de la calle por donde pasó el presidente López Obrador para presidir el evento oficial.

El Presidente caminó y se abrió paso entre reclamos, mientras -de propia mano- recibía sobres con peticiones de los habitantes de este municipio.

En el momento más álgido de la protesta, un grupo golpeó por la espalda a Daniel Asaf (que encabeza su equipo de ayudantía) que soportaba los empujones y golpes.

-"¡Retire la pintura de Bellas Artes, denigra al campo y a los campesinos! ¡Denigra la imagen de Emiliano Zapata!", arengó un integrante de la UNTA.

Así titular del Ejecutivo ingresó al campo de futbol donde ofrece un discurso y encabeza la entrega de obra pública del Programa de Mejoramiento Urbano de la Sedatu.

También familiares del general Emiliano Zapata Salazar, activistas y otros habitantes del sur del estado, rechazaron la presencia del presidente López Obrador en su gira por la cuna del zapatismo.



Tras ser recibido con protestas por parte integrantes de la UNTA de Morelos, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió tolerancia y respeto, pues dijo que no todos podemos pensar de la misma manera, y hasta en la familia hay diferencias.

"Hay diferencias, como siempre. Decía yo, ahora que saludaba, que hasta en nuestras familias tenemos diferencias, que hay que ser tolerantes, no todos podemos pensar de la misma manera. Eso sí, hay que respetarnos".

Al encabezar la entrega de obra pública del Programa de Mejoramiento Urbano de la Sedatu, en el campo de futbol de Anenecuilco, el Presidente dijo que le pidieron no asistir a este municipio porque había una gran oposición.

Sin embargo, por el contrario, mencionó López Obrador, encontró cariño.

"Decían algunos que cómo íbamos a venir a Anenecuilco si aquí había una gran oposición, lo que encontramos fue mucho cariño y respeto de la gente de Anenecuilco".

Aseguró que seguirá visitando todos los pueblos de Morelos.

Acompañado por el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y el titular de Sedatu, Román Meyer, el Presidente aseveró que como homenaje al general Emiliano Zapata, su gobierno también rehabilitará los ocho pueblos de los Yaquis en Sonora.

En su oportunidad, el gobernador de Morelos hizo un llamado a dejar atrás la confrontación.