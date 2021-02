Reciben con aplausos llegada de vacunas contra Covid en Ecatepec

Con aplausos, vecinos que están formados en las inmediaciones del Centro Cívico Melchor Muzquiz recibieron a las vacunas contra el Covid-19 que ingresaron al inmueble elementos de la Guardia Nacional, que partir de las 9 de la mañana comenzarán a aplicarse a los adultos mayores de 60 años.

Desde ayer se formaron familiares y algunas de las personas de la tercera edad para ser de los primeros en recibir el antígeno SinoVac, procedente de China, que es el que el gobierno federal asignó para Ecatepec, el municipio del Estado de México con el mayor número de contagios y muertes por Covid-19.

También, en la Clínica Chiconautlán 3000 este miércoles iniciará la jornada de vacunación para evitar el contagio de coronavirus y ya hay formadas decenas de personas mayores de 60 años que esperan su turno.

Lo mismo sucede en las otras sedes que las autoridades habilitaron para poner las dosis a los habitantes de la tercera edad de Ecatepec, municipio al que se envió un lote de 200 mil vacunas que cubrirán a toda la población de ese rango de edad.

No obstante los llamados que han realizado las autoridades de los tres niveles de gobierno para que los beneficiarios no se formen desde la noche o durante las madrugadas para no exponerlos a los cambios bruscos de temperatura, los familiares o los mismos adultos mayores han hecho filas con muchas horas de anticipación.