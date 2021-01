Reciben mil 300 veracruzanos vacuna de CanSino Biologics

Un total de mil 300 veracruzanos recibieron la vacuna contra el covid-19 de la farmacéutica china CanSino Biologics, con lo cual se concluyó la fase III de este estudio clínico.

La aplicación de la vacuna se realizó del 27 de noviembre de 2020 al pasado lunes 4 de enero.

La directora general del Centro de Investigación Clínica FAICIC, Sharzy Molina, señaló que hasta ahora los beneficiados no tuvieron reacciones adversas.

"Esta vacuna es muy noble, aceptada por el organismo, las únicas personas en las que no se aplicó la vacuna en esta fase de investigación es en embarazadas, en lactancia y personas con cáncer o VIH", dijo.

La directiva recordó que en total se registraron casi 5 mil ciudadanos interesados en recibir la vacuna; sin embargo, dada la respuesta a nivel nacional no se incrementaron las dosis para Veracruz.

Expuso que se registraron algunos eventos secundarios posteriores a la vacuna, pero se trató de eventos leves esperados, como temperatura de 37.2 a 37.5, dolor de cabeza, dolor en zona de aplicación o de cuerpo.

"Estos dolores no se registraron por un periodo mayor a las 24 horas y solamente en el 15 por ciento de la población que se vacunó", dijo.

Detalló que en el caso de la vacuna de CanSino se permite la vacunación incluso en personas que refieren alergias y que hasta ahora no han presentado ninguna reacción adversa.

Manifestó que ahora en tres semanas la farmacéutica solicitará ante la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) el uso de emergencia para esta vacuna, para iniciar con la entrega de las dosis al país.

"Dentro de tres semanas se presentará la solicitud ante Cofepris, y tendrá dos semanas para dar un dictamen favorable o que lo decline; con base en los análisis prevemos que Cofepris emita la aprobación positiva para la farmacéutica".

Esto significa que a mediados de febrero, Cansino comience a entregar las 35 millones de dosis que el Gobierno federal precompró y que serían entregadas de manera mensual.

"La distribución de las dosis de CanSino al país se realizará de manera mensual y hay que recordar que sería una de las muy pocas vacunas, sino es que la única con una aprobación de emergencia, que sea de una sola dosis y eso en un país ayuda muchísimo por la logística de distribución".