Reclaman al Banco del Bienestar 170 mdp por mal servicio

A-AA+

Datos del propio gobierno muestran que de 2019 al primer trimestre del año en curso, usuarios del Banco del Bienestar han reclamado a la institución 170.3 millones de pesos por mal servicio, donde destacan como las principales quejas dinero incompleto al retirar de cajero automático y retiros no reconocidos en tarjetas de débito generados en sucursales.

De acuerdo con información oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al cierre del primer trimestre de 2023, de la cantidad reclamada por los usuarios, se les devolvió solamente 28.2 millones de pesos, equivalente a 16.5% del total.

Solamente en 2022 las reclamaciones contra mal servicio del Banco del Bienestar alcanzaron 49 millones de pesos, de los cuales se les devolvió apenas 0.14%, esto es 0.07 millones de pesos.

Aumentan reclamaciones contra Banco del Bienestar

Los datos del regulador muestran que se disparó el monto de reclamaciones contra Banco del Bienestar en el arranque de 2023. Al cierre de marzo, este concepto alcanza 76.1 millones de pesos, siendo el periodo de la actual administración donde hay más quejas contra la institución y donde solamente se les ha abonado a los usuarios 14.3 millones de pesos.

Entre 2019 y 2022, las reclamaciones por dinero incompleto en retiros de cajeros automáticos alcanzaron los 32.3 millones de pesos. En tanto, las quejas por retiros no reconocidos en tarjetas de débito en sucursales alcanzaron 33.7 millones de pesos.

En tanto, al cierre de marzo del año en curso, el monto reclamado en estas dos operaciones se disparó, pues por la primera causa los usuarios del Banco del Bienestar reclamaron 47.43 millones de pesos, mientras que por la segunda la suma reclamada es de 21.67 millones de pesos.

El retiro no reconocido en tarjetas de débito es una modalidad de fraude que ha crecido con fuerza en años recientes, la cual se detecta por la víctima solamente al momento de consultar su saldo y tener operaciones que no fueron realizadas por el titular de la cuenta.