Reclaman familiares de "El Mencho" el cadáver

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un abogado de la familia de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", el abatido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), reclamó el cuerpo.

En un comunicado, la dependencia detalló que el representante legal realizó la petición por escrito para la entrega de los restos de "El Mencho", luego de que el pasado domingo en un enfrentamiento con elementos del Ejército y Guardia Nacional (GN) en Tapalpa, Jalisco, resultó herido de gravedad junto con dos integrantes del CJNG, y falleció durante el traslado vía aérea a la Ciudad de México.

"Con relación a la situación que guarda el cuerpo de Rubén "N", la FGR señala que recibió un escrito, entregado por quien dijo ser representante jurídico de familiares del occiso, "en el que solicita la entrega de sus restos mortales, por lo que el representante social agota todos los procedimientos protocolarios que son necesarios para estar en condiciones de formalizar su entrega", dijo la FGR.

Desde el pasado lunes elementos del Ejército custodiaban las instalaciones del Centro Federal Pericial Forense de la FGR, donde supuestamente estaba el cuerpo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí