Recluso se titula como Ingeniero Civil por la UNAM

Luis Daniel Velasco Mata, un recluso perteneciente al Centro Varonil de Reinserción Social (CEVARESO), de Santa Martha Acatitla se tituló como ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con el portal UNAM Global, Daniel fue detenido en octubre de 2021 por delitos menores y sentenciado a cuatro años de prisión. Sin embargo, motivado por acceder al beneficio de la liberación anticipada -que se otorga a quienes continúan sus estudios en prisión- se inscribió en el centro escolar "Valentín Campa Salazar".

En dicho centro escolar, se les brinda la posibilidad de adquirir conocimientos y habilidades técnicas para su desempeño en actividades productivas que lleven a cabo durante su reclusión y, posteriormente, en libertad.

Sin embargo, Luis Daniel encontró una posibilidad que había dejado en el olvido: titularse. Antes de estar preso estudiaba la carrera de ingeniero civil en la UNAM, pero en 2018 abandonó sus estudios por problemas con el consumo de alcohol. "Cuando ingresé aquí ya nada más debía dos materias para terminar con los créditos de mi historial académico, ya había hecho todos los trámites de titulación, del servicio social, el diplomado y examen de inglés", narró.

Ante ello, tras ver el avance de los créditos que tenía, las autoridades del CEVARESO lo apoyaron para que pudiera concluir las materias que le faltaban e iniciar los trámites de titulación. "Toda mi carrera fue algo difícil desde el principio; escoger ingeniería realmente fue un reto para mí, porque nadie de mi familia había estudiado ingeniería", aseguró.

Se dio a la tarea de realizar dos proyectos para que calificaran las materias de Cimentaciones y Obras Hidráulicas, las cuales aprobó con 9 y 7, respectivamente. "Si yo hubiera seguido el camino que llevaba, ya estaría muerto, estaba cayendo y no me daba cuenta. Aquí descubrí mi carácter y sé qué camino debo seguir", expresó.

Asimismo, aseguró: "Las autoridades me apoyaron con los materiales necesarios y presenté los trabajos con los recursos que aquí tengo".

Actualmente imparte clases a nivel bachillerato de Matemáticas e inglés a sus compañeros, dos veces por semana. Con el grado obtenido, Luis Daniel espera reducir su condena a un año y al salir cursar una maestría, además de ejercer como ingeniero civil en el área de sistemas de transportes.

"Lo único que puedo decir es que lo haré lo mejor posible; muchas gracias por haberme acompañado en este momento tan importante en mi vida. Siempre llevaré en mi mente y en mi corazón que Por mi raza hablará el espíritu", expresó durante la ceremonia de toma de protesta que se llevó a cabo en el auditorio al aire libre del CEVARESO.