Reinserta pide tipificar reclutamiento de menores por grupos criminal

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Aunque no hay cifras oficiales, se estima que más de 30 mil niñas, niños y adolescentes mexicanos están enrolados actualmente en grupos de la delincuencia, y otros 200 mil están en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado, denunciaron Saskia Niño de Rivera y Mercedes Castañeda, cofundadoras de Reinserta, por lo que pidieron tipificar como delito el reclutamiento de menores.

En el marco del Foro sobre la Violencia que Afecta a Niñas, Niños y Adolescentes en México, organizado por el PAN en el Senado, ambas activistas explicaron que los grupos criminales reclutan a menores de edad por su disponibilidad y maleabilidad, ya que acatan órdenes de manera adecuada, no exigen tanto como un adulto y transportan y usan con facilidad las armas y municiones que se les brindan.

En entrevista, Niño de Rivera reveló que las y los infantes son reclutados por los grupos criminales, quienes los entrenan en algunos espacios para labores de "halconeo", llevar mensajes, robar, secuestrar y hasta matar.

Destacó que los más pequeños comienzan realizando tareas sencillas como informar y observar, y a partir de los 12 años comienzan a cuidar casas de seguridad o a transportar droga; desde los 16 años, portan armas y son los encargados de realizar secuestros y asesinatos, mientras que las niñas se encargan de limpiar y cocinar y, en algunos otros casos, ellas son las que empaquetan la droga.

"En Reinserta hicimos un estudio donde recopilamos más de 89 testimonios de niñas niños y adolescentes en todo el país y muchos de estos niños en diferentes estados nos mencionaron de estos lugares (...) donde duermen, donde viven durante periodos de tres a seis meses y con ciertas prácticas son insensibilizados para poder llevar a cabo muchas actividades como es la mutilación de cuerpos humanos, como es la desaparición de cuerpos, deshacer cuerpos en ácido, mover drogas de un punto a otro, pero la base de estos entrenamientos tienen que ver con lograr la ausencia de empatía en los jóvenes y el consumo de las drogas para que así puedan llevar a cabo estas tareas", explicó.

Ante esta situación, Saskia Niño de Rivera propuso tipificar el reclutamiento de menores de edad como un delito y no como una derivante o agravante de la trata.

"Hay que entender que el reclutamiento hoy está como una de las más de 30 agravantes que tiene el delito de trata de personas. Sin embargo, no hay una sola persona adulta en la cárcel acusada y sentenciada por trata debido al reclutamiento de un menor. Entonces, esto es muy importante que entendamos, que, al reconocimiento de esta problemática en México, el siguiente paso necesario que la organización Reinserta está pidiendo es la tipificación del reclutamiento como un delito afuera de la ley de trata".

Dijo que muchos niños, niñas y adolescentes son cooptados a través de las redes sociales.

"Funciona muy parecido a la trata de personas, que es el acompañamiento como por medio de hacerse amigos a niños y niñas que de alguna manera están pasando mucho tiempo en las redes sociales, están quizá pasando por procesos emocionales delicados, por decirlo de alguna manera, y también por medio de los videojuegos.

"También lo hemos visto, estos famosos juegos, que no quiero decir sus nombres, pero que son sumamente violentos, donde ya juegas no solamente contigo y con un aparato, sino que también estás jugando con otras personas. Tenemos testimonios de niños que los han reclutado así, de ´¿por qué no jugamos esto en la vida real?´. Entonces la normalización de la violencia desde algo tan básico es donde empieza también este tipo de conductas", indicó.