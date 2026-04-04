Recogen 889.4 toneladas de hidrocarburo en playas

Ciudad de México.- El grupo interinstitucional que atiende la presencia de hidrocarburo en el litoral del Golfo de México informó este viernes que recolectó 889.4 toneladas del contaminante en 48 playas de Veracruz, Tabasco y Campeche, de las cuales 32 ya quedaron sin arribazón y 16 seguían con afectaciones.

El balance oficial fue difundido en un comunicado conjunto por las Secretarías de Marina, Medio Ambiente, Energía, Ciencia y Tecnología, la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), entre otras autoridades.

De acuerdo con este grupo interinstitucional los derrames reportados desde principios de marzo, pero presentes desde enero de 2026, son consecuencia del derrame de un buque y dos emanaciones de petróleo naturales frente a la Sonda de Campeche.

De acuerdo con la nota, en las labores participan 3,145 elementos de dependencias federales y autoridades municipales, que además instalaron 2,000 metros de barreras de contención y realizado 475 recorridos reiterados en más de 630 kilómetros de costa en el Golfo de México.

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A ello se suman operaciones marítimas y aéreas, sobrevuelos de reconocimiento en la plataforma marina de Cantarell, toma de muestras de hidrocarburo con cadena de custodia e inspecciones a buques. Para esas tareas se han empleado 25 buques y embarcaciones, 48 vehículos, 9 aeronaves de ala fija y móvil, tres drones aéreos y tres drones submarinos.

Las autoridades añadieron que mantienen un monitoreo permanente de corrientes.