Recomienda Monreal no tenerle miedo a nada pese a críticas

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, recomendó no tener miedo a nada, a pesar de las descalificaciones y críticas, al tiempo que refrendó que continuará trabajando por profundizar la vida democrática del país.

A través de un videomensaje en sus redes sociales para interactuar con sus seguidores, mencionó que estos días los utiliza para leer y escribir, que le entristece acudir al panteón de Plateros, Zacatecas, donde están sepultados sus padres.

"Día de recordar a nuestros muertos. Yo recuerdo a mi madre Catalina; a mi papá, Felipe, y siempre voy al panteón a Plateros. Pero me da mucha tristeza ir. Me quedé en la Ciudad de México", expuso.