Recomiendan usar cubrebocas como protección contra cenizas volcánicas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 24 (EL UNIVERSAL). - Felipe Cruz Vega, titular de la Coordinación de Proyectos Especiales en Salud del IMSS, recomendó a la población utilizar cubrebocas para proteger las vías respiratorias, ante la reciente actividad del volcán Popocatépetl que ha derivado en la caída de ceniza en zonas y estados aledaños.

Señaló que la ceniza puede provocar afectaciones en la mucosa de la nariz, inflamación en la faringe, conjuntivitis, lesiones en la piel por la reacción químico-física cáustica y abrasión de la mucosa gástrica debido al contacto de la ceniza con los alimentos o el agua.

Asimismo, utilizar googlees, si es posible, para evitar la exposición de los ojos, y proteger la piel y el tubo digestivo, y vigilar a población vulnerable (niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas).

Explicó que las personas con diabetes, asma, bronquitis, problemas de nutrición, cáncer o con inmunidad baja, deben tener especial cuidado ante la caída de ceniza volcánica.

"Desde ahora, desde este momento, aunque ustedes estén a 60 kilómetros del volcán, tapen su agua, sus alimentos y eviten salir en posible a la calle. Esto esperemos que pueda pasar pronto, pero tanto el volcán, como los sismos son impredecibles, la prevención vale más que tener que atenderse en un Centro de Salud", señaló.

Cruz Vega enfatizó que, si una persona nota que las conjuntivas de los ojos le empiezan a llorar, se inflaman o sienten cosquilleo, o presenta sangrado de nariz porque la mucosa está lastimada, o tos seca, debe acudir a revisión médica.

"Alguien que se sentía sano y empieza con mucha tos seca, tos no productiva, que no produce flema, también puede ser que ya entró ceniza y lastimó la faringe, y ahí sí ya son señales rojas porque si esto está sucediendo en un siguiente paso podrías ser que inflame la glotis. Si se inflama eso, se impide la respiración", indicó.

Actualmente, el Seguro Social mantiene activos protocolos de alerta en sus hospitales y unidades médicas en los estados de Puebla, Estado de México, Morelos, Tlaxcala y Ciudad de México por la fase de alerta del volcán.

Además, realiza vigilancia permanente en un radio de 30 kilómetros alrededor del Popocatépetl, en conjunto con la Coordinación Nacional de Protección Civil, Comité Estatal de Protección Civil y la Coordinación Técnica de Protección Civil del IMSS.

El IMSS cuenta con el Centro Virtual de Operaciones de Emergencias y Desastres (Cevoed), operado por personal especializado en urgencias médico-quirúrgicas, quienes pueden orientar a la población sobre su estado de salud ante la actividad del volcán Popocatépetl, en la página http://cvoed.imss.gob.mx/ y los teléfonos 55 5238 2781, 55 5238 2783 y 55 5262 5352.

IPN recomienda uso de mascarilla y lentes. La ceniza que arroja el volcán Popocatépetl está compuesta por roca pulverizada, vidrio volcánico y minerales pequeños; además, es abrasiva, por lo que se recomienda el uso de cubrebocas y proteger los ojos con lentes, expuso la investigadora de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Julie Roberge.

La doctora, cuyo campo de estudio se enfoca a la actividad de los volcanes, particularmente al Popocatépetl, explicó que los eventos que se están presentando son similares a los de 2012, 2013, 2016 y 2019.

En un comunicado, recomendó a la población de los municipios y localidades cercanas al volcán, cerrar puertas y ventanas, evitar en lo posible la exposición prolongada a este material, particularmente niñas, niños y personas de la tercera edad, así como proteger a todo tipo de animales.

Explicó que la actividad que registra el volcán Popocatépetl representa un hecho normal, ya que se ubica en el Eje Neovolcánico, por lo que la población no debe alarmarse; recomendó seguir las indicaciones de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

La vulcanóloga agregó que este fenómeno probablemente se debe a la presencia de nuevo magma a gran profundidad que está expulsando el Popocatépetl.

Recordó que aún no se ha registrado una actividad mayor del coloso, como la ocurrida en el periodo 2001-2002, cuando provocó daños menores en poblaciones aledañas.

"El Popocatépetl es uno de los volcanes mejor monitoreados del mundo, hay muchos científicos de México y de otros países que están dispuestos a ayudar en esta fase de estudio de su actividad", destacó Julie Roberge.

La actividad volcánica es impredecible, depende de cuánto material esté acumulado abajo del volcán. No lo podemos ver ni probar de manera directa, sólo a través de la medición de gases y registro de movimientos telúricos.

La científica también señaló que tampoco es posible determinar con precisión las poblaciones que podrían resultar más afectadas por la emisión de ceniza, porque dependerá de la actividad del volcán y del patrón del viento.