“Reconciliación, clave para México”: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO.- Al señalar que la reconciliación es la clave para México, el líder de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, agradeció a todas las personas que acudieron el sábado pasado a la Convención Nacional por la Reconciliación.

En un video que publicó en redes sociales, luego de observar el paso del Desfile conmemorativo al aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, Monreal Ávila dijo que ya no debe haber más polarización en el país.

"La reconciliación para México es la clave, no más rencor, no más polarización, no más insultos, no más ofensas. México es muy grande, mucho muy grande, es tanto, que vamos a sacar adelante a nuestra gente en su momento. Ánimo, estamos preparados, con plenitud de lucidez, plenitud de salud y confianza en Dios y vamos a salir adelante", manifestó.

El senador Monreal Ávila celebró que durante el evento que encabezó el sábado, se llenó la Arena México sin que la gente fuera acarreada.

"Vinieron de todo el país, lo importante es que lo hicieron con sus propios recursos y eso habla mucho de ellos, muchas gracias a todos los que participaron, todos los que vinieron y que llenamos la Arena México, a todos mi agradecimiento, y a los que se conectaron por la vía digital, que eran miles, también", expresó.

Ricardo Monreal destacó que el desfile de este 20 de noviembre fue muy colorido y muy bonito. "Nos sentimos muy orgullosos de nuestras fuerzas armadas. Participé aquí como cualquier ciudadano viendo el desfile de conmemoración a la Revolución Mexicana, que provocó la muerte de muchas personas que lucharon por libertad, por democracia, por tener un mejor país, los recordamos con mucho cariño, con mucho respeto", subrayó.