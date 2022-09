Reconstrucción de mil inmuebles por S19-2017 avanza: Frausto

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- La reconstrucción "va avanzando", aseguró Alejandra Frausto, secretaria de Cultura federal, quien dijo que han entregado más de dos mil inmuebles, de los tres mil que sufrieron daños en los sismos de 2017 y que trabajan en cerca de mil más, "el universo creció por el Programa Nacional de Reconstrucción y vamos avanzando, este año estamos atendiendo cerca de mil inmuebles, algunos daños pequeños y algunos que son los más graves", dijo y agregó que con el sismo de este lunes se sumaron "pocas cosas en Michoacán, en el Museo Regional algunos desprendimientos".

En entrevista con el periodista Ricardo Raphael en su programa "A ras de tierra" de ADN40, la funcionaria habló también de Mondiacult, el encuentro de la UNESCO del que México es sede y se realizará del 28 al 30 de septiembre, al que han invitado a los ministros de 193 países --aunque no dio la cifra de ministros confirmados--, y donde dijo que se abordarán varios temas centrales, entre ellos, que la cultura debe ser un eje de transformación, la discusión sobre la apropiación cultural y derechos colectivos, el tráfico ilícito de los bienes y la comercialización, y el reconocimiento a la gestión cultural.

En el tema de la reconstrucción habló de la restauración colectiva, que es el mantenimiento a inmuebles con las "manos" de las comunidades, para que no se deterioren y se "defiendan ante los sismos"; y destacó el caso de la Catedral Metropolitana, que el año pasado tuvo "una inversión muy importante en tema de reconstrucción, había un jardín botánico arriba de las cúpulas de la Catedral, bastante dañino para el patrimonio... se hizo todo un sistema de pararrayos, hace 21 años que no tenía mantenimiento la Catedral, los pilotes de control de suelo. La Catedral se comportó perfecto, no tuvo ningún daño", en el sismo del pasado lunes, dijo Frausto.

Sobre Mondiacult, la funcionaria recordó que la Secretaría de Cultura propuso a la Unesco realizar esta reunión, que es a nivel intergubernamental, nivel 2, con 193 países invitados, "en México recibimos a todos los países, a todas las culturas. Aquí no se excluye a nadie, aquí es bienvenida la diversidad cultural del mundo", señaló Frausto, y agregó que las políticas culturales tienen que responder a la necesidad de los pueblos, "estamos planteando que la diversidad cultural es la mayor riqueza de la humanidad".

Y en ese sentido dijo que la UNESCO puede revitalizar sus acciones y ponerse al centro de una política de naciones unidas para dejar a la cultura como un eje de transformación, que hasta ahora no forma parte de ninguno de 17 objetivos de desarrollo sostenible en la agenda 2030, "estamos previendo que Mondiacult sea el momento perfecto para que todos los ministros de cultura del mundo, pongamos a la cultura en un lugar central".

Otro tema a tratar en Mondiacult, es la apropiación cultural de marcas internacionales, que no sólo padece México sino otras naciones, citó Original como un movimiento permanente de defensa de los derechos colectivos y de promoción de economía creativa de esas comunidades y el encuentro que se realizará del 17 al 20 de noviembre en Los Pinos. Sumó el tema del tráfico ilícito de los bienes y su comercialización; así como el trabajo de gestión cultural con los Semilleros creativos.

Dijo que los Semilleros y el programa de Cultura Comunitaria se mete a donde hay violencia y discriminación, "donde se desató la violencia nosotros estamos desatando la paz a través de los semilleros creativos" que es tarea prioritaria para reconstruir comunidad, reconstruir la confianza y vencer el miedo, "Recibimos un país en violencia y con enromes retos", dijo.