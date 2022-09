Recorte a INE en 2022 estuvo justificado: Diputados a SCJN

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 29 (EL UNIVERSAL).- El pleno de la Cámara de Diputados refrendó que el recorte de 4 mil 913 millones de pesos al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) solicitado para 2022, estuvo justificado.

Así se aprobó por mayoría de votos, 259 a favor por parte de Morena, PT y PVEM, así como 212 sufragios en contra del PAN, PRI, PRD y MC. Fue remitido para su publicación en el diario Oficial de la Federación (DOF).

El debate dio cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyos magistrados determinaron que en 2022, la Cámara de Diputados no motivó el recorte al presupuesto del INE, por lo que ordenó justificarlo, o en su caso, adoptar medidas para la transferencia de recursos adicionales.

"La Cámara de Diputados, en ejercicio de sus facultades exclusivas y atendiendo los resolutivos de la sentencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, referente a la Controversia Constitucional 209/2021, reitera su decisión respecto al monto de los recursos aprobados al Instituto Nacional", indica el dictamen.

El documento argumenta que el órgano electoral "no ha atendido a los criterios de administración de los recursos federales; particularmente los de economía, racionalidad, austeridad y rendición de cuentas", y agrega que tampoco se realizó un ejercicio presupuestario correcto para la Revocación de Mandato y la Consulta Popular.

Durante el debate, el diputado Marcos Rosendo Medina, del grupo parlamentario de Morena, señaló que el INE es el único órgano autónomo renuente a recortar sus gastos, y advirtió que su bancada no permitirá que continúe "la burocracia dorada del INE".

"Que se escuche fuerte y que se escuche claro, las diputadas y diputados de Morena no permitiremos que continúe la burocracia dorada del INE, nadie puede seguir despilfarrando los recursos del pueblo, nadie puede seguir teniendo una vida de privilegios a expensas del esfuerzo de las mexicanas y mexicanos", sentenció.

En contra del proyecto el diputado Arturo Espadas Galván, del PAN, enfatizó en que no hay un argumento válido para recortar el presupuesto del INE, y explicó que con el "tijerazo" se pretende minar el ejercicio del Instituto, "porque saben que la reforma para desaparecer al INE no pasará".

En su oportunidad, Miguel Ángel Torres reclamó que en el dictamen, la bancada mayoritaria no justificó el recorte.

"En sus 30 hojas no existe nada nuevo que justifique la decisión; simplemente se transcribió lo previamente dicho, y se sustentó la decisión en "la facultad exclusiva" esa que hoy muestran como canon; pero que se les olvida cuando su líder, desde Palacio, les truena los dedos", reclamó.