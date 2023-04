Rector de la UNAM entrega a diputados estados financieros del 2022

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 28 (EL UNIVERSAL).- La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, recibió los Estados Financieros Dictaminados de la Cuenta Pública de la UNAM, correspondiente al año 2022, donde se detalla que obtuvo ingresos por 52 mil 258 millones de pesos.

Del total de los ingresos que obtuvo la UNAM, 46 mil 787.1 millones de pesos correspondieron a subsidios del gobierno federal, y 5 mil 470.9 millones de pesos por ingresos propios; asimismo, reportó un gasto por 52 mil 257.4 millones de pesos y un remanente de 679 mil pesos.

Durante la entrega del informe, Enrique Graue, rector de la UNAM, refirió que la Máxima Casa de Estudios entiende este ejercicio como un acto de reciprocidad y responsabilidad social, para contribuir al fortalecimiento de la democracia y de la cultura de rendición de cuentas.

"Entendemos este momento como una responsabilidad institucional con la transparencia del uso de los recursos públicos que se otorga a la Universidad de la Nación para el cumplimiento de nuestras funciones sustantivas", comentó.

Por su parte, Jonathan Davis Arzac, presidente de la Junta de Patronos de la UNAM, detalló que en 2022 registraron un valor activo total de 56 mil 336.1 millones de pesos, con incrementos en diversos rubros.

"En el estado de situación financiera se registró un valor del activo total de 56 mil 336.1 millones de pesos, con un incremento de 2 mil 309.6 millones de pesos, es decir, 4% respecto del año anterior. En cuanto al patrimonio, se registró un total de 46 mil 181.4 millones, mismo que se incrementó 6%, lo que representa 2 mil 749.6 millones adicionales a los obtenidos en el año 2021", expuso.

El diputado Pablo Angulo Briceño (PRI), presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, señaló que la UNAM siempre ha tenido un manejo eficiente de los recursos públicos que le son asignados.

"No es menor que tengan más de 400 mil alumnos inscritos en todas sus opciones académicas, mismos que desarrollan sus conocimientos a través de tres planes de estudios a nivel de bachillerato, 133 a nivel de licenciatura y 84 a nivel de postgrado", aseveró el legislador.

Por su parte, el vicecoordinador de la bancada del PT, Gerardo Fernández Noroña, señaló que en la UNAM existen una serie de contratos con otras instituciones y particulares, mismos que valdría la pena explorar "por su opacidad y falta de transparencia", ya que son recursos que no llegan directamente a la Universidad, sino a los investigadores.

Graue evita hablar de plagio de ministra Esquivel

En la reunión que el rector Enrique Graue sostuvo con los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, no quiso pronunciarse sobre el caso de plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel.

Sostuvo que existen medidas cautelares que le impiden comentar sobre el proceso que desarrolla el Comité Universitario de Ética (Cuética) de la UNAM.

"No voy a aclarar nada en relación con el tema de la ministra. Ustedes saben, estamos con medidas cautelares, yo respeto siempre las decisiones judiciales, y estamos empleando los mecanismos jurídicos para poderlo hacer. No tengo una valoración al respecto".

Que Lorenzo Córdova no regrese a la UNAM, piden PRI y PT

Legisladores del PRI y del PT cuestionaron al rector Enrique Graue por la licencia que solicitó el exconsejero presidente Instituto Nacional Electoral (INE) y señalaron que rebasó el periodo contemplado por la legislación universitaria, por lo que no debería reincorporarse.

A nombre de su bancada, el diputado Hiram Hernández Zetina (PRI), pidió que la UNAM no permita reincorporarse a la plantilla docente de la UNAM, a los exconsejeros del INE, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.

"Me parece muy importante que se haga valer el Estado de Derecho, es sobre los exconsejeros del INE, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. Ellos tuvieron más del tiempo de licencia que marca la legislación universitaria, puntualmente el artículo 98, que dice: que no deben excederse de 6 u 8 años en las licencias. No pueden ni deben integrarse a la plantilla universitaria, no pueden reintegrarse a la plantilla universitaria. Creo que es fundamental nada más que se aplique la legislación universitaria", aseguró.

Finalmente, el legislador petista preguntó al rector Graue sobre el caso de Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE, que se reintegra a la plantilla universitaria, cuando transcurrieron seis años en los que no laboró dentro de la Universidad y cuestionó si el reglamento universitario contempla algún tipo de excepción en ese sentido.