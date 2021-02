Recuento: Las polémicas durante la gestión de López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó este sábado 20 de febrero que dio positivo a Covid-19, luego de iniciar con síntomas leves.

En febrero de 2020, al comenzar a informar sobre la situación de coronavirus en nuestro país, López-Gatell hizo un llamado a la población a saber que el Covid-19 existía.

"No contenerlo no quiere decir que no se pueda mitigar la trasmisión hasta el grado potencial de eliminarlo. No es una enfermedad grave, en su mayoría estamos hablando de más del 90 por ciento, son casos leves, leves quiere decir los síntomas de un catarro, son indistinguibles de un catarro", expresó López-Gatell en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, del 28 de febrero.

A un año de su gestión como zar contra el coronavirus, López-Gatell ha causado polémicas entre la ciudadanía y políticos por su gestión frente al SAR-CoV-2.

Vacunas

El 9 de diciembre del año pasado, al presentar las etapas de vacunación contra el coronavirus en México, el subsecretario de Salud señaló que no era indispensable tener la vacuna para regresar a las escuelas.

"¿Ayuda? Sí, claro que puede ayudar, pero no es indispensable", expresó López-Gatell frente al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de que Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, anunció que en diciembre podría iniciar el proceso de vacunación contra Covid-19 en México, López-Gatell llamó a tener una actitud mesurada y no cantar victoria.

"Las vacunas son productos que se usan para población sana y masivamente a diferencia de productos farmacéuticos. Es un procedimiento técnico, es el centro de la verificación sanitaria, así que no cantemos victoria anticipadamente, debemos mantener una actitud mesurada y busquemos facilitar tener vacunas lo antes posible", dijo.

"Pero con el uso de la vacuna estamos induciendo que una proporción de las personas que habitan cada una de las localidades, cada uno de los municipios, cada uno de los estados y finalmente el conjunto del país sean inmunes y no es indispensable, en términos epidemiológicos, llegar al 100 por ciento de inmunes para que se precipite el control epidémico", expresó la tarde del 8 de diciembre, tras presentar su reporte sobre coronavirus en México y luego de haber presentado el plan de vacunación.

La fuerza del Presidente es moral

Al ser cuestionado en la conferencia del 16 de marzo si López Obrador podría contagiar en sus giras en caso de que tuviera coronavirus, López-Gatell señaló que la fuerza del Presidente era moral.

"La fuerza del Presidente es moral, no es una fuerza de contagio, en términos de una persona, un individuo que pudiera contagiar a otros. El Presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo, y usted también hace recorridos, giras, y está en la sociedad.

"El Presidente no es una fuerza de contagio. Entonces, no, no tiene por qué ser la persona que contagie a las masas o al revés, como lo dije antes, o al revés", expresó el subsecretario López-Gatell.

Viaje a Oaxaca

A inicios de año, el subsecretario causó polémica luego de que fue captado, en plena pandemia, en un restaurante de Playa Zipolite, en San Pedro Pochutla, en la Costa de Oaxaca.

Las fotografías comenzaron a difundirse por redes sociales el 3 de enero.

"No tengo nada que ocultar, efectivamente fui a la costa de Oaxaca, a la región de Pochutla, al municipio de San Pedro Pochutla, es un sitio hermoso.

"Fui a visitar a familiares muy cercanos, a personas muy amigas, y estuvimos en una casa particular durante los días del fin de año. Una cosa muy importante es enfatizar la importancia de, como estuvimos mencionando aquí como recomendaciones de fin de año, de conservar los grupos familiares muy pequeños", respondió.

No se necesita tener hospitales especializados

En la conferencia mañanera del 11 de febrero del año pasado, López-Gatell señaló que el coronavirus cobró mucha notoriedad "porque es una enfermedad emergente", por lo que no se necesitaban hospitales especializados.

"No se necesita tener hospitales designados, esto es importante también. Hay mucha mitología en lo que hemos escuchado en la prensa internacional, de que se necesitan construir hospitales especiales o tener centros exclusivamente para el coronavirus. No", expresó el subsecretario de Salud.

Uso de cubrebocas

En distintas ocasiones, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud ha señalado que el uso del cubrebocas provoca una falsa sensación de seguridad, por lo que ha pedido no desperdiciarlos.

En su conferencia del 3 de abril, López-Gatell señaló el surgimiento de oleadas informativas, que en ánimo de esperanza de encontrar una solución se vuelven muy populares, como el uso de cubrebocas.

"El llamado es a no desperdiciar utilizándolas de forma innecesaria como mecanismo de protección que no tiene una fuerte evidencia científica", señaló López-Gatell.

Al respecto, el presidente López Obrador o el diputado Gerardo Fernández Noroña han expresado que no utilizan cubrebocas porque el subsecretario de Salud ha dicho que provoca una falsa sensación de seguridad.

El 15 de mayo, López-Gatell señaló que "no es enemigo de los cubrebocas, como se me ha querido ver" y refirió que es una medida auxiliar y su efectividad en el uso real en comunidad no está totalmente demostrado, "aunque es potencialmente útil".

"El cubrebocas es una medida auxiliar, pero no sustituye el lavado de manos, protección del estornudo, la sana distancia y el confinamiento", escribió en redes sociales.

Pruebas

En su conferencia del 24 de agosto, López-Gatell explicó que "respecto a la aparente relación que algunos invocan de que entre más pruebas, mejor control, existe sobrada evidencia de que esto es una falsedad". Agregó que "no hay ninguna correlación de que a mayor número de pruebas, menor control".

"Entonces ya se ve que no existe una correlación, una relación directa, lineal, entre hacer pruebas y tener control", señaló.

Ya habrá tiempo de abrazarnos y besarnos

Aunque en múltiples ocasiones ha pedido guardar sana distancia y cumplir con las medidas sanitarias como el lavado de manos, el pasado martes 8 de diciembre, al ser cuestionado sobre cuándo los trabajadores dejarían de hacer home office, el subsecretario de Salud dijo que no sería adecuado hacerlo de manera inmediata.

"Una reacción esperable, la propia Organización Mundial de la Salud ha alertado respecto a esta reacción: llegaron las vacunas, olvidémonos de todo, olvidémonos,

salgamos a la calle, besémonos, abracémonos y volvamos a la normalidad.

"Todavía no, ya habrá tiempo de besarnos y abrazarnos y festejar, pero no sería adecuado hacerlo de manera inmediata porque el proceso mismo de vacunar nos va a llevar varios meses en México y en el mundo, va a llevar varios meses", indicó.