Recuerda AMLO que Ebrard "aguantó el canto de las sirenas"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, en el proceso de elección de candidato para las elecciones presidenciales de 2012 por parte del PRD y aliados, el ahora canciller Marcelo Ebrard "se puso cera en los oídos" y aguantó "el canto de las sirenas" al aceptar el resultado de la encuesta en donde resultó como candidato electo el ahora Presidente de la República.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal destacó la actitud del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México pues "no todos aceptan".

"Cuando estaba de jefe de Gobierno Marcelo Ebrard, yo estaba de dirigente en un partido... No era yo dirigente de partido, era yo dirigente, y acordamos encuesta. Me acuerdo de que creo que fueron dos encuestadoras y gané la encuesta. Y Marcelo aguantó el canto de las sirenas, se puso cera en los oídos, porque no todos aceptan", dijo.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que el mejor método para elegir candidatos es la encuesta por lo que llamó a todos los partidos a utilizarlo.

"Las encuestas son procedimientos democráticos que se usan en todos los partidos; incluso hay partidos en donde en los que sus estatutos establecen ese método de elección de candidatos. Recuerdo que en Morena en los estatutos está establecido el que se pueden elegir candidatos con encuestas, y yo soy partidario de eso, que se utilicen encuestas; se evitan muchos problemas.

"Este es el mejor método, y no sólo para nuestro movimiento, yo considero que para todos los partidos, que no haya imposiciones, que haya democracia y que represente el mejor; mujer, hombre", aseveró.