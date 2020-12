Recuerda AMLO que FRENAA buscaba su renuncia antes del 30 de noviembre

Sin embargo, dijo que pasados los primeros dos años ya no hay posibilidad de una nueva elección

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAA) buscaba que él renunciara antes del 30 de noviembre para que se convocaran a nuevas elecciones.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal manifestó que cuando pasan los dos primeros años de gobierno y el presidente renuncia es el Congreso el encargado de nombrar a un presidente sustituto.

"Ahora entendí más el por qué el FRENAA quería que antes del día 30 yo renunciara. De acuerdo a la Constitución, y eso lo saben muy pocos mexicanos, cuando renuncia por alguna causa o hay pérdida absoluta del presidente, para decirlo así, en los dos primeros años se tiene que convocar a elecciones.

"Ya cuando pasan los dos primeros años, ya ahora, por ejemplo, a partir de ayer, otros interpretan que como se cambió la Constitución fue a partir de octubre, pero bueno, ya no hay elecciones, ya es el Congreso el que nombra a un presidente sustituto.

"Entonces, toco madera, ya hacia adelante lo que viene es que se tenga un interino y un sustituto, pero ya no hay una nueva elección", dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario recordó que ya existe la revocación de mandato "que es como una elección para quitar al presidente si lo está haciendo mal. Entonces, ya hay esos procedimientos".

"Utilicemos a plenitud la democracia, sobre todo, la democracia participativa, democracia representativa y democracia participativa, yo creo que eso es lo mejor. En vez de estar apostando a la violencia ¿no?, o querer dar un golpe de Estado o derrocar a un gobierno, en un sistema democrático hay cauces legales que permiten hacer a un lado a una mala autoridad, sin violencia.

"En la democracia el pueblo tiene siempre el poder en sus manos, por eso es el mejor sistema de gobierno, el pueblo manda. Claro, hay sus tiempos, ahora lo que queremos es acortar los tiempos para que haya más participación, más democracia participativa, que se elige un presidente y hasta seis años hay que aguantarlo, no, a mitad se hace una evaluación, se hace una consulta '¿quieres que siga o que renuncie?', pero es un cauce legal", dijo.

El presidente López Obrador aseguró que estas prácticas democráticas alejan al autoritarismo, la violencia, los golpes de Estado y "todo eso que genera mucha inestabilidad y además alienta a los 'halcones' y a los grupos de intereses creados, a los que se sienten con privilegios".

"Por eso, entre más democracia, mejor. Libertades y democracia, eso es lo que estamos planteando", aseveró.