Recuperación económica y vacunación, temas a tratar con Jacobson: SRE

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que la recuperación de la actividad económica en la frontera norte y un posible programa de vacunación en esa zona, serán dos de los temas que se plantearán en la reunión con Roberta Jacobson, coordinadora para asuntos de la frontera sur del gobierno de Estados Unidos.

"Por lo que hace a un posible programa de vacunación la frontera norte, hoy tenemos una visita importante de funcionarios de Estados Unidos y es uno de los temas que queremos tratar, no solo ese sino cual será la evolución en los próximos meses porque ya llevamos un año de restricciones en el caso de la frontera norte, cuál será la estrategia que podemos convenir para que vayamos recuperando las actividades económicas en la región fronteriza tanto de Estados Unidos como de México".

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, el canciller expresó que tras su reunión de hoy con la delegación que encabeza Jacobson y una vez que se tengan los resultados de esa conversación, se darán a conocer.

"Pero si esta sobre la mesa hacer un esfuerzo especial para recuperar la actividad económica", destacó.

El encargado de la política exterior del gobierno de México señaló que las restricciones en la frontera sur a actividades no esenciales, es para proteger a Chiapas y Campeche, entidades que se encuentran en semáforo epidemiológico en verde.

"Lo que estamos haciendo es una restricción de cruces no esenciales en la frontera sur tratando de reducir al máximo cualquier efecto económico que pudiera darse, similar a lo que se está haciendo en el norte de México".

"Considerando que Chipas y Campeche son las zonas verde más importante, excluyendo Sonora que también está en verde, donde tenemos condiciones para reactivar todas las actividades, por esa razón se establecieron algunas restricciones a actividades no esenciales, para proteger esa zona en lo que se consolida esa circunstancia de que estén en verde".