logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Fotogalería

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Recuperan los 13 cuerpos del tren

Se confirma la muerte de una jovencita de 15 años desaparecida

Por El Universal

Diciembre 30, 2025 03:00 a.m.
A
Recuperan los 13 cuerpos del tren

Oaxaca, Oax.- Este lunes se recuperó el cuerpo de una de las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Nizanda, con lo que ya fueron rescatados los cuerpos de las 13 personas que perecieron en este siniestro.

La mañana de ayer lunes, autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de Luisa Camila Serrano, de 15 años, quien se encontraba a bordo del tren y había sido reportada como desaparecida desde el accidente.

Luisa Camila estaba acompañada de su madre y su hermana, quienes fueron localizadas con vida momentos después del descarrilamiento y guardaban la esperanza de encontrarla con vida.

Entre las víctimas fatales también se encuentra la pequeña Elena Solorza Cruz, de seis años, quien viajaba con sus padres para ir de vacaciones al municipio de Coatzacoalcos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En la tragedia, también fallecieron el profesor jubilado del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 05 con sede en Salina Cruz, Bersain Cruz López, y su esposa María Concepción Barbosa Acevedo.

Otras de las personas que perecieron tras el descarrilamiento del tren es el periodista oaxaqueño Israel Enrique Gallegos Soto, quien iba acompañado de su esposa; ella aún está hospitalizada y se desconoce su estado de salud.

Entregan los 

primeros cuerpos

Hasta las 20:00 horas del lunes, se habían entregado los cuerpos dos de las víctimas a sus familiares. El secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, informó que existe un retraso en la entrega de los cuerpos a los familiares, ya que debe seguirse un protocolo necesario para las investigaciones.

"En el caso de los cuerpos, yo quisiera ser muy puntual. Hay un protocolo de ley. Nosotros qué más quisiéramos que pudiera que las familias estén con sus seres queridos", resaltó.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Tres fallecidos en tiroteo en Zapopan, incluido conductor de Lamborghini
    Tres fallecidos en tiroteo en Zapopan, incluido conductor de Lamborghini

    Tres fallecidos en tiroteo en Zapopan, incluido conductor de Lamborghini

    SLP

    El Universal

    Tres personas mueren en violento tiroteo en Zapopan, Jalisco

    Sheinbaum anuncia apoyos a víctimas por descarrilamiento del tren en Oaxaca
    Sheinbaum anuncia apoyos a víctimas por descarrilamiento del tren en Oaxaca

    Sheinbaum anuncia apoyos a víctimas por descarrilamiento del tren en Oaxaca

    SLP

    EFE

    La presidenta visitó a heridos del Corredor Interoceánico y anunció ayuda económica a familias de las víctimas.

    Hasta 400 mil pesos recibirán familiares de fallecidos en el Tren
    Hasta 400 mil pesos recibirán familiares de fallecidos en el Tren

    Hasta 400 mil pesos recibirán familiares de fallecidos en el Tren

    SLP

    El Universal

    El seguro contratado por FIT garantiza indemnización a familiares de fallecidos en el accidente de tren.

    SEP reitera prohibición de comida chatarra en escuelas
    SEP reitera prohibición de comida chatarra en escuelas

    SEP reitera prohibición de comida chatarra en escuelas

    SLP

    El Universal

    La SEP obtiene victorias legales en la lucha contra la comida chatarra en escuelas