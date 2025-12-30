Recuperan los 13 cuerpos del tren

Oaxaca, Oax.- Este lunes se recuperó el cuerpo de una de las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Nizanda, con lo que ya fueron rescatados los cuerpos de las 13 personas que perecieron en este siniestro.

La mañana de ayer lunes, autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de Luisa Camila Serrano, de 15 años, quien se encontraba a bordo del tren y había sido reportada como desaparecida desde el accidente.

Luisa Camila estaba acompañada de su madre y su hermana, quienes fueron localizadas con vida momentos después del descarrilamiento y guardaban la esperanza de encontrarla con vida.

Entre las víctimas fatales también se encuentra la pequeña Elena Solorza Cruz, de seis años, quien viajaba con sus padres para ir de vacaciones al municipio de Coatzacoalcos.

En la tragedia, también fallecieron el profesor jubilado del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 05 con sede en Salina Cruz, Bersain Cruz López, y su esposa María Concepción Barbosa Acevedo.

Otras de las personas que perecieron tras el descarrilamiento del tren es el periodista oaxaqueño Israel Enrique Gallegos Soto, quien iba acompañado de su esposa; ella aún está hospitalizada y se desconoce su estado de salud.

Entregan los

primeros cuerpos

Hasta las 20:00 horas del lunes, se habían entregado los cuerpos dos de las víctimas a sus familiares. El secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, informó que existe un retraso en la entrega de los cuerpos a los familiares, ya que debe seguirse un protocolo necesario para las investigaciones.

"En el caso de los cuerpos, yo quisiera ser muy puntual. Hay un protocolo de ley. Nosotros qué más quisiéramos que pudiera que las familias estén con sus seres queridos", resaltó.