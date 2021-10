Recuperarán la CDMX en consulta de revocación de mandato: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 5 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que trabajará para que la consulta de Revocación de Mandato resulte favorable para el presidente López Obrador, principalmente en la Ciudad de México, donde la oposición ganó 9 de 16 alcaldías en las elecciones del 6 de junio de este año.

En conferencia de prensa, Monreal prometió que habrá una sorpresa en la capital del país, pues la decisión será contundente en favor de que el presidente concluya su mandato hasta 2024, porque Morena trabajará en unidad para lograr ese resultado.

"Yo creo que va a haber una sorpresa. En la Ciudad de México vamos a ganar; todos vamos a estar unidos. Yo creo que esta vez no vamos a caminar aislados, vamos, todos los que simpatizamos con la 4T, los que simpatizamos con las fuerzas progresistas, nos vamos a unificar para que sea un ejercicio democrático, no sólo inédito sino sorprendente, y que recuperemos la Ciudad en ese ejercicio".

Monreal anunció que en los próximos meses, de acuerdo con lo que establece la ley, comenzará a promover, el que el presidente López Obrador siga al frente del gobierno federal.

"Yo voy a trabajar en la medida de mis posibilidades y de acuerdo con la ley, para promover el que siga el Presidente de la República, en la respuesta de la boleta que va a estar en las urnas, no quede ninguna duda.

"En lo que yo pueda, voy a promover, sin usar recursos públicos y sin violar la ley, voy a promover el que se quede el Presidente de la República y voy a tratar de convencer sectores distintos para que así sea".

Por otra parte, Monreal dijo que la decisión del presidente López Obrador de no asistir a la entrega de la medalla Belisario Domínguez es una postura personal, por lo que no caben llamados a que reconsidere.

Negó que la ausencia del mandatario en el Senado esté motivada por las recientes diferencias entre ambos. "Yo soy un hombre comprometido con la 4T, soy aliado del Presidente y admiro al Presidente, no tengo ninguna diferencia".

Sobre las razones de López Obrador para declinar la invitación a acudir a la ceremonia donde será reconocida la maestra Ifigenia Martínez con la medalla Belisario Domínguez, el senador zacatecano fue claro:

"Yo no hablo por el Presidente; no soy suicida. Ya bastante trabajo tengo con mis compañeros de Grupo Parlamentario, y con el Presidente no me voy a meter en lo más mínimo, porque somos otros poderes. Él es Poder Ejecutivo, yo Poder Legislativo, aquí debato con mis pares, pero con el Presidente, siempre le guardaré respeto, indiscutible e invariablemente".