Recursos del Inifed, a sueldos y viáticos

Ciudad de México.- En México, el presupuesto destinado al mejoramiento de escuelas públicas a través del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa (Inifed) se va en pagar sueldos y prestaciones, y gastos operativos como viáticos, transporte y papelería, pero casi nada para rehabilitar planteles.

Según organizaciones de la sociedad civil y expertos en temas educativos, más de 70% del presupuesto anual que recibe el Inifed se destina a servicios personales y poco menos de 30% para gastos de operación; prácticamente nada se canaliza a la infraestructura educativa.

En los últimos cuatro años, el instituto de infraestructura ha recibido recursos por 737 millones 595 mil 774 pesos, pese a que al inicio del sexenio se habló de su desaparición.

“No le están destinando nada a la rehabilitación de los planteles. Todo ese gasto no está sirviendo para nada, porque no hay gasto para infraestructura. El gasto para infraestructura lo mandaron al programa La Escuela es Nuestra. No sabemos realmente qué está haciendo el Inifed porque ya no tiene la responsabilidad de verificar la infraestructura educativa”, dice el director de Investigación del organismo civil Mexicanos Primero, Fernando Ruiz.

En 2023, el Inifed está ejerciendo un presupuesto de 189 millones 728 mil 459 pesos, de los cuales 136 millones 302 mil 483 pesos son para sueldos y prestaciones para los trabajadores, mientras que 53 millones 425 mil 996 pesos para gastos operativos, como viáticos, transporte y papelería, entre otros, pero no hay un monto destinado a rehabilitar planteles.

Creado durante el sexenio de Felipe Calderón, el objetivo de esta institución desconcentrada de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y que cuenta con una plantilla de 313 trabajadores es fungir como un organismo con capacidad normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del país, de construcción y como una instancia asesora en materia de prevención y atención de daños ocasionados por desastres naturales, tecnológicos o humanos en el sector educativo.

El 19 de junio del año 2019 en su habitual conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la desaparición del Inifed y señaló que el presupuesto para remodelación de escuelas sería operado directamente por los padres de familia, lo que no ocurre.