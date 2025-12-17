Red carretera, en pésimas condiciones, admite SICT

Ciudad de México.- El estado físico de la red federal libre de peaje está en la peor condición desde 2018, de acuerdo con diagnóstico de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del primer año de este gobierno.

No está en condiciones aceptables para circular 32% de la red carretera y puede traer problemas para conductores en seguridad vial. La última vez que el sistema federal estuvo tan deteriorado fue en 2018, cuando 35% de las carreteras estaban en malas condiciones, resalta.

Sin embargo, el gobierno destinó 107 mil millones de pesos en inversión física en transporte entre enero y octubre pasado, 49% menos que en el mismo periodo de 2024, al restar la inflación, según los registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Víctor Manuel Herrera Espinosa, señaló que la situación es un reflejo directo de la reducción de inversión en el sector, ya que el mantenimiento de la infraestructura no fue prioridad para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ni ahora con el de Claudia Sheinbaum Pardo.

"La prioridad están siendo los programas sociales y las transferencias asistencialistas que le da resultados inmediatos de popularidad al gobierno", dijo.

El director del Instituto Mexicano para la Infraestructura (Imexdi), Edmundo Gamas, expuso que el gobierno apuesta a los trenes de pasajeros y no al sector carretero.

"Esto ha hecho que haya más congestionamiento en vialidades que se suman a la inseguridad y violencia. Luego proyectos como el Tren Maya, la Refinería Olmeca que recibieron dinero, pero que no han funcionado".