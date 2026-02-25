Reducción de Jornada laboral impactará a 11 sectores: IMCO
IMCO destaca que Industria Extractiva y Transportes serán los más afectados por la reducción gradual.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL).- Durante la madrugada del miércoles 25 de febrero, el pleno de laCámara de Diputadosaprobó la reforma para reducir la jornada laboral de
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
48 a 40 horas, y de acuerdo con el IMCO el impacto de este ajuste se resentirá en varios sectores de la economía.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) considera que la reducción de la jornada laboral de manera gradual hasta 2030 impactará en por lo menos 11 sectores económicos.
Según el IMCO, la reforma laboral impactará más a estos sectores: Industria Extractiva, Transportes y Comunicaciones, Comercio, Industria Manufacturera y Servicios Profesionales, Financieros y Corporativos.
Porcentaje de la población ocupada que trabaja más de 40 horas y más de cinco días a la semana por sector:
Industria Extractiva: 34%
Transportes y Comunicaciones: 31%
Comercio: 30%
Industria Manufacturera: 28%
Servicios Profesionales, Financieros y Corporativos: 26%
Se prevé que la reforma entre en vigor el próximo 1 de mayo, de acuerdo con la declaración del secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, el 3 de diciembre de 2025, día que fue presentada esta iniciativa.
La reforma constitucional para disminuir la jornada laboral de 48 a 40 horas, fue aprobada por 411 votos a favor y 58 en contra.
Tras su aval en la Cámara de Diputados fue enviada a los congresos de las entidades federativas con el fin de que la aprueben, lo que se prevé ocurra.
no te pierdas estas noticias
Reducción de Jornada laboral impactará a 11 sectores: IMCO
SLP
El Universal
IMCO destaca que Industria Extractiva y Transportes serán los más afectados por la reducción gradual.
El trabajo de cuidados es de los menos "reemplazables" por la IA
SLP
EFE
Especialistas en la cumbre Decididas Summit 2026 llaman a reconocer el trabajo de cuidados como un bien común y no solo responsabilidad femenina.
Someterá PVEM a consulta interna reforma electoral de Sheinbaum
SLP
El Universal
El coordinador del partido en el Senado anunció que así definirán su postura