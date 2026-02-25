Reducción de Jornada laboral impactará a 11 sectores: IMCO

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL).- Durante la madrugada del miércoles 25 de febrero, el pleno de la

para reducir la jornada laboral de

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, y de acuerdo con el IMCO el impacto de este ajuste se resentirá en varios sectores de la economía.El(IMCO) considera que la reducción de la jornada laboral de manera gradualimpactará en por lo menos 11 sectores económicos.Según el IMCO, laimpactará más a estos sectores:, Industria Manufacturera y Servicios Profesionales, Financieros y Corporativos.Porcentaje de laque trabajay más de cinco días a la semana: 34%: 31%: 30%Industria Manufacturera: 28%Servicios Profesionales, Financieros y Corporativos: 26%Se prevé que lael próximo, de acuerdo con la declaración dely Previsión Social, Marath Bolaños, el 3 de diciembre de 2025, día que fue presentada esta iniciativa.Lapara disminuir la jornada laboral de, fue aprobada pory 58 en contra.Tras su aval en lafue enviada a los congresos de lascon el fin de que la aprueben, lo que se prevé ocurra.