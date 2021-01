Reembolsarán el gasto por llenar tanques de oxígeno en Edomex

El gobierno municipal de Valle de Chalco, Estado de México, reembolsará los gastos que efectúen los residentes para recargar los cilindros de oxígeno que utilizan los pacientes contagiados por Covid-19.

"El gobierno municipal va a coadyuvar para que, mediante una solicitud de reembolso, mostrando credencial de elector, el certificado médico del paciente y los tickets o facturas de la empresa donde se estén realizando las recargas de los cilindros, el gobierno les va a reembolsar eso más 2 mil pesos por paciente.

"Sé que es poco porque me comentan que las recargas están carísimas y parece que hoy volvieron a subir, pero bueno si bien no solucionamos todo el problema, el gobierno municipal coadyuva con eso", indicó el alcalde morenista, Armando García Méndez.

Las autoridades municipales se han percatado de la dificultad que enfrentan los familiares de residentes que padecen coronavirus para conseguir los tanques de oxígeno y para llenarlos cuando se les terminan, por lo que decidieron brindarles ese tipo de ayuda.

El gobierno local condonará al 100% los servicios funerarios a las familias que pierdan a un ser querido por esa enfermedad, incluido un nicho o una urna para que depositen los restos en el panteón municipal, así como los certificados por Covid de las víctimas.

"Afortunadamente la tasa de fallecidos no se ha incrementado, pero si se sigue enfermando, la gente se nos va a morir. Veo relajada a la gente y pienso que a lo mejor ya nos acostumbramos. Ya se nos fueron familiares, conocidos, ¿vecinos que esperamos para ponernos las pilas?, se nos va ir la gente o cuando el problema ya sea inevitable y una tercera parte del valle de Chalco, haya desaparecido", comentó el presidente municipal.

Hasta el corte del martes, en Valle de Chalco se han contabilizado mil 672 habitantes infectados de coronavirus desde que inició la pandemia, 588 sospechosos, 235 defunciones, mil 37 recuperados y se estima que hay 57 casos activos.

El ayuntamiento entrega apoyos alimentarios a los pobladores que resultaron positivos en las pruebas aplicadas para detectar Covid-19 en la Jornada Emergente X la vida.

"Es importante precisar que el apoyo se otorga a las personas que viven en Valle de Chalco y que han resultado positivas en la aplicación de las pruebas efectuadas en la Jornada Emergente X la vida, que han decidido

aislarse voluntariamente para cumplir con las recomendaciones de salud y así cortar la cadena de contagios", explicó Armando García Méndez.