logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CODE&PLAY

Fotogalería

CODE&PLAY

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Refinería les trae enfermedades

Por El Universal

Febrero 22, 2026 03:00 a.m.
A
Refinería les trae enfermedades

Paraíso, Tab.- Construida por órdenes de Andrés Manuel López Obrador para darle bienestar al pueblo, la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, sólo ha traído, de acuerdo con pobladores, enfermedades y contaminación, siendo los más afectados niños y mujeres.

Desde octubre de 2025, padres de familia del jardín de niños Agustín Melgar y de la primaria Abías Domínguez Alejandro, ubicados en la colonia Lázaro Cárdenas del Río, a sólo cuatro metros de distancia de la refinería, han realizado marchas exigiendo la reubicación de estos centros educativos, debido a que los niños presentan dolores de cabeza, mareos, náuseas y hasta desmayos. A estos malestares se suman los fuertes ruidos (de las maquinarias, zumbidos y de los mechones), las vibraciones, el olor a combustible y el polvo de Coque, un derivado del petróleo que se adhiere a los pulmones.

Aun cuando el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, afirma que la refinería se construyó con altos estándares de calidad, los integrantes de la Red Ciudadana de Monitoreo del Aire dicen todo lo contrario.

Juan Manuel Orozco, especialista en medio ambiente y quien colabora con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Conexiones Climáticas, refirió a El Universal que de 27 días del mes de enero de 2026 que midieron la calidad del aire en Paraíso, 12 tenían mayor concentración de partículas que ha establecido la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Asimismo, el especialista detalló que las partículas pueden ser de varias cosas, pero también están asociadas a la combustión de combustibles fósiles y la preocupación con esto es que tienen efectos directos en la salud de las personas y sobre todo de niñas y niños, asegurando que las consecuencias pueden ser el aumento del riesgo de enfermedades cerebrovasculares, cardiovasculares, enfisema pulmonar y algunos tipos de cáncer.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Capturan en Jalisco a La Leona, ligada al rancho Izaguirre y al CJNG
    Capturan en Jalisco a La Leona, ligada al rancho Izaguirre y al CJNG

    Capturan en Jalisco a La Leona, ligada al rancho Izaguirre y al CJNG

    SLP

    EFE

    La detención se realizó en Tala, Jalisco, donde Alma Rosa Rivera Martínez asumió el rol tras la captura de El Lastra.

    Marcelo Ebrard: nuevos aranceles de EU beneficiarán a México
    Marcelo Ebrard: nuevos aranceles de EU beneficiarán a México

    Marcelo Ebrard: nuevos aranceles de EU beneficiarán a México

    SLP

    El Universal

    La nueva oficina municipal de la Secretaría de Economía en Salina Cruz facilitará trámites a comerciantes locales.

    Denuncian abandono del INAH en vestigios arqueológicos de Ticimul
    Denuncian abandono del INAH en vestigios arqueológicos de Ticimul

    Denuncian abandono del INAH en vestigios arqueológicos de Ticimul

    SLP

    El Universal

    Pobladores reportan daños y saqueos en estructuras prehispánicas vinculadas a Chichén Itzá.

    Manchester City vence a Newcastle y presiona al Arsenal en Liga Premier
    Manchester City vence a Newcastle y presiona al Arsenal en Liga Premier

    Manchester City vence a Newcastle y presiona al Arsenal en Liga Premier

    SLP

    AP

    Aston Villa rescató empate ante Leeds pero se aleja de los líderes.