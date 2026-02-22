Refinería les trae enfermedades

Paraíso, Tab.- Construida por órdenes de Andrés Manuel López Obrador para darle bienestar al pueblo, la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, sólo ha traído, de acuerdo con pobladores, enfermedades y contaminación, siendo los más afectados niños y mujeres.

Desde octubre de 2025, padres de familia del jardín de niños Agustín Melgar y de la primaria Abías Domínguez Alejandro, ubicados en la colonia Lázaro Cárdenas del Río, a sólo cuatro metros de distancia de la refinería, han realizado marchas exigiendo la reubicación de estos centros educativos, debido a que los niños presentan dolores de cabeza, mareos, náuseas y hasta desmayos. A estos malestares se suman los fuertes ruidos (de las maquinarias, zumbidos y de los mechones), las vibraciones, el olor a combustible y el polvo de Coque, un derivado del petróleo que se adhiere a los pulmones.

Aun cuando el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, afirma que la refinería se construyó con altos estándares de calidad, los integrantes de la Red Ciudadana de Monitoreo del Aire dicen todo lo contrario.

Juan Manuel Orozco, especialista en medio ambiente y quien colabora con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Conexiones Climáticas, refirió a El Universal que de 27 días del mes de enero de 2026 que midieron la calidad del aire en Paraíso, 12 tenían mayor concentración de partículas que ha establecido la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Asimismo, el especialista detalló que las partículas pueden ser de varias cosas, pero también están asociadas a la combustión de combustibles fósiles y la preocupación con esto es que tienen efectos directos en la salud de las personas y sobre todo de niñas y niños, asegurando que las consecuencias pueden ser el aumento del riesgo de enfermedades cerebrovasculares, cardiovasculares, enfisema pulmonar y algunos tipos de cáncer.