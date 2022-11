Reforma a estatutos no incluyó combate a corrupción: exgobernadores

A-AA+

Exgobernadores del Partido Acción Nacional cuestionaron los alcances de la reforma a los estatutos del partido, esto al señalar que no se incluyeron temas como un combate más claro y eficaz a la corrupción de funcionarios emanados del PAN, así como procesos de selección de candidatos a puestos de elección donde se privilegie la elección abierta, en lugar de la designación por parte de "caciques territoriales" que manejen las elecciones internas.

En un documento presentado por el exgobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, se expone que la reforma a los estatutos no incluyó temas como votación ponderada en los Consejos, por lo que los caciques territoriales siguen teniendo control sobre sus votantes, ello en elección de candidatos de representación popular, como presidente de la república, gobernadores, diputados y presidentes municipales, en cuanto a designaciones de elecciones primarias.

Al respecto, el exdiputado federal y exsenador Juan Antonio García Villa dijo a EL UNIVERSAL que "desafortunadamente [en el] tema no se incluyó lo relativo a cómo regular la postulación de candidatos, que se ha vuelto una práctica generalizada la designación por dedazo y que eso tarde o temprano va a reventar".

Expuso que esta no fue al estilo de las asambleas tradicionales del PAN, donde prevalecía la reflexión, el análisis y la votación con base en argumentos.

"Lamentablemente, ahora ni siquiera se incluyeron a discusión diversas propuestas como la planteada por Juan Carlos Romero Hicks y un grupo de ex gobernadores en temas como pronunciamientos contra la corrupción".

A su vez, Juan Carlos Romero Hicks dijo en entrevista al final de la asamblea que el grupo de exgobernadores "tenemos comentarios donde establecemos que creemos que pudimos haber hecho más en esta asamblea.

"El tema de la ética y la corrupción porque no hay un mensaje claro en el tema de la corrupción, tenemos que atender los casos aislados que tenemos en materia de conductas inaceptables", así como en la elección de candidatos a cargos de elección popular.

En el documento de los ex mandatarios se indica que "no se revisaron temas de sanciones, ya que se comentó que era materia del reglamento respectivo y tampoco se retomó la posibilidad de dar mayores facultades a la Comisión Anticorrupción; sin embargo, se habilitó a la Comisión Permanente para pronunciarse en cuanto a desconocer o dar 'muerte civil' a algún militante del partido por indisciplina, malos manejos, corrupción, etc".

A pesar de que no se obtuvieron los votos para que los Exgobernadores fueran considerados como miembros exoficio en el Consejo Nacional (si en sus estados), el grupo constituido por estos, debe ser un grupo de consulta y presión para exigir cambios al interior y generar compromisos por parte de PAN.

"Sobre todo reconociendo el momento actual que vive el país en torno al gobierno de la 4T y tomando en consideración su importante participación con organismos de la sociedad civil organizada en 'Unidos por México', que busca la máxima unidad posible entre ciudadanos y partidos políticos de oposición para la elección presidencial de 2024", se concluyó.