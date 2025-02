Defienden Salgado y Monreal su derecho constitucional a ser gobernadores

Luego de que la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, anunció que planteará una reforma estatutaria para que no haya nepotismo en las elecciones de 2027, el senador Félix Salgado Macedonio advirtió que es el pueblo y no el partido el que decide a quién apoya para ser gobernante de un estado.

El legislador de Guerrero, padre de la gobernadora Evelyn Salgado, señaló: "¿Quién manda, el partido o el pueblo?, el pueblo. El partido propone ¿y quién dispone?, el pueblo. Al final de cuentas el que manda es el pueblo. Ahorita es muy temprano para hablar de esas cosas, apenas estamos en los comienzos de 2025. Estamos hablando del ´27, faltan dos años, y en estos años muchas cosas pueden pasar".

Salgado Macedonio exhibió una encuesta que lo coloca en primer lugar entre aspirantes a la gubernatura de Guerrero, muy por arriba de sus competidores, pero sostuvo que si el partido "me dice que no voy, no voy", aunque advirtió que se caería en una contradicción: "¿vamos a respetar lo que el pueblo diga o no?", cuestionó.

El autodenominado "Toro sin cerca" presumió la mencionada encuesta, que le da 76 puntos de aceptación y popularidad en Guerrero.

"Está mal que lo diga, porque suena a vituperio. (...) Soy el candidateable que tiene más conocimiento y más porcentaje de aceptación de todos los que encuestan, con todo respeto, y de todos los partidos. Soy el de mas alta calificación.

"Si a mi me dice Morena: ´no vas´, no voy, punto. Así de simple".

-¿Aunque sea el más alto en aceptación?, se le preguntó.

-Aunque ande en 80 puntos, respondió.

-¿Se cambiaría de partido?

-No, yo soy de Morena y yo estoy con Claudia Sheinbaum, pero honradamente entraríamos en una contradicción. ¿Vamos a respetar lo que el pueblo diga o no?, con el pueblo todo, sin el pueblo nada, entonces, lo que el pueblo diga.

Por su parte, Saúl Monreal dijo que esperará a las definiciones que hagan la Cámara de Diputados y Morena sobre el tema del nepotismo electoral, pero reafirmó su intención de aspirar a la gubernatura de Zacatecas y recalcó que la Constitución protege su derecho a ser votado.

"Voy a respetar, es muy prematuro, yo lo dije. Estamos en el 2025 y para el 2027 todavía faltan dos años, vamos a esperar. Yo lo que le digo es que tengo mi derecho constitucional. Miren, ahora con la propuesta de la Cámara de Diputados vamos a esperar a ver cómo viene. Yo estaré atento a cualquier decisión", comentó.

-¿Esta decisión no abriría alguna brecha en el movimiento?, se le cuestionó.

-No sé, porque ahora con la definición, no nada más del partido, la reforma constitucional, vamos a esperar el proceso legislativo, la Cámara de Diputados, ya se aprobó en la Cámara de Senadores, el 2030, y yo voy a esperar a que definan. Se los reitero, mi posición es firme, de aspirar a la gubernatura, vamos a esperar a ver como se da la reforma constitucional y no tengo problema, no tengo inconveniente. Ustedes lo constataron, fui el primero o fui de los primeros que manifestó a favor de esta reforma constitucional, entonces no tengo ningún inconveniente, vamos a esperar a que la Cámara de Diputados decida, insistió el expresidente municipal de Fresnillo.

Salgado Macedonio y Monreal Ávila coincidieron en que aún es temprano para definir escenarios, dado que el 2027 está a dos años de distancia y reiteraron su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a su iniciativa para prohibir el nepotismo.