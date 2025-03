Reforma Constitucional para Jóvenes: Detalles Importantes

El Congreso de la Ciudad de México, en su calidad de Constituyente Permanente, aprobó por unanimidad una reforma al Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que eleva a rango constitucional el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Esta minuta, recientemente aprobada por el Congreso de la Unión, señala que el Estado otorgará un apoyo económico mensual equivalente al menos a un salario mínimo general a jóvenes entre 18 y 29 años que se encuentren desempleados y no estén cursando algún nivel de educación formal, a fin de que se capaciten para el trabajo por un periodo de hasta 12 meses en negocios, empresas, talleres, tiendas y demás unidades económicas.

Diputadas y diputados de Morena afirmaron que elevar a rango constitucional Jóvenes Construyendo el Futuro no es un acto asistencialista, sino una iniciativa estratégica al capital humano, destinada a garantizar que cada joven reciba el apoyo necesario para capacitarse y acceder a empleos dignos.

El diputado local Paulo García reprochó a los diputados de derecha por construir una narrativa que sólo discriminaba a los jóvenes al llamarlos ´ninis', por lo que celebró que ahora ya sea un derecho que nadie pueda quitarles.

Erika Rosales Medina se refirió a la minuta como un acto de justicia social y refleja una inversión en el futuro de México, porque tendrán herramientas que les permitan tener un empleo digno y formal.

"Este mecanismo garantizar que ningún joven se quede atrás sin haber tenido las mismas oportunidades que otras personas tuvieron", indicó.

La vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Luisa Ledesma, destacó que es necesario invertir en educación y en generación de empleos para mejorar las condiciones de los jóvenes.

"No basta con darles un apoyo económico temporalmente, sino que debemos asegurar que todos los jóvenes sin importar su origen tengan acceso a una educación de calidad que les permita competir en un mundo que cambia rápidamente. Por ello necesitamos políticas que no solo alivien el desempleo, sino que se modifiquen la forma en que los jóvenes se preparan para el mercado laboral. La inversión en la educación desde la infancia hasta la edad adulta es clave, por lo que se debe de fortalecer y crear un sistema educativo que aumente la innovación y el pensamiento crítico. a los jóvenes no solo para trabajos de hoy, sino para los del futuro", sostuvo.

"Desde la oposición vamos a estar muy atentos a la empleabilidad, resultados y sobre todo el beneficio para las y los jóvenes", aseguró la congresista Frida Jimena Guillén Ortiz (PAN) al referirse a esta propuesta.