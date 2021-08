Reforma de revocación de mandato que no tape la boca a AMLO, pide Morena

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 28 (EL UNIVERSAL).- El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado llamó a los senadores de ese partido a cerrar filas con la reforma e instrumentación de la de revocación de mandato, donde no se debe prohibir al presidente Andrés Manuel López Obrador hablar del tema, así como la creación de comités, la distribución de un documento que marca la ruta para "el éxito" de esta encomienda presidencial.

En reunión con la bancada de Morena en el Senado, invitó a todos los legisladores que "hagan partido", que inviten a más personas al movimiento, a organizarse a través de comités. "Les enviaré un texto para coincidamos en una ruta para la ratificación de mandato".

Ante el coordinador Ricardo Monreal y senadores de Morena, PT, PVEM y Encuentro Social, dijo que debe ser un acto de unidad para marcar la ruta de la ratificación de mandato y la reorganización interna del partido, para tener éxito en las tareas pendientes.

Destacó que la propuesta, que dijo les hará llegar a los senadores este lunes, es organizarse para triunfar en la revocación de mandato por medio de una organización territorial, política y de comunicación.

Delgado pidió a los senadores de Morena que en la reforma que se prevé analizar en los próximos días para emitir la Ley Federal de Revocación de Mandato, no se permita vetar la comunicación oficial.

"Tiene sentido de que no se vete la comunicación oficial, del presidente de la República. Lo que se consulta es la continuidad del gobierno en turno, no se le puede tapar la boca al gobierno en turno. No debe haber una veda", instruyó a los legisladores.

Argumentó que el presidente López Obrador debe defenderse y decir porque debe mantenerse en el cargo durante el proceso de la llamada revocación de mandato.