Reforma electoral busca dar golpe en la mesa al INE: Vicepresidente del Senado

CIUDAD DE MÉXICO, abril 11 (EL UNIVERSAL).- El Instituto Nacional Electoral (INE) se convirtió en un obstáculo para la vida democrática del país, se alejó del pueblo, dejó de dar certeza a los procesos electorales, se convirtió en un organismo faccioso y sirve a intereses de grupo, afirmó el vicepresidente del Senado, José Narro Céspedes, quien advirtió que es necesario "dar un golpe en la mesa" y construir un nuevo sistema democrático.

A unos días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador envíe a la Cámara de Diputados su iniciativa de Reforma Electoral, Narro Céspedes puntualizó que lo que se está buscando es una reforma electoral que le dé certeza al voto de los ciudadanos.

"Que haga que los candidatos participen y compitan en condiciones de igualdad. Y no que gane el que más dinero tiene, quien más dinero invierte en la campaña, quien más compra votos, el que más subordina, quien convierte el proceso en un mercado, y el voto libertario de los ciudadanos va a parar a un tianguis de compra y venta de votos", sostuvo.

El senador de Morena reconoció que no será fácil concretar los cambios que requiere la reforma electoral, ya que va a haber resistencias, particularmente en el tema del INE.

"Se resisten a que se acaben los privilegios. Se resisten a que se acabe la impunidad. Se resisten a que se acabe la corrupción en procesos electorales. Se resisten a dejar de ser una casta y una burocracia dorada", dijo, al señalar que fue la corrupción la que hizo que en 1988, en 2006 y en 2012 hubiera fraude electoral.

José Narro Céspedes, acusó al INE de fomentar que la democracia mexicana sea una de las más caras del mundo, al igual que el costo unitario del voto ciudadano, además de que en momentos que era necesaria la solidaridad y empatía con el pueblo más pobre, los consejeros electorales se negaron a bajarse el sueldo, como lo dispuso el gobierno de la 4T.

En próximos días, el presidente López Obrador enviará al Congreso una iniciativa de reforma electoral, que incluirá, -según adelantó el propio jefe del Ejecutivo Federal-, la elección por voto directo de consejeros del INE y de magistrados electorales; la desaparición de los órganos electorales estatales, la eliminación de senadores y diputados por el principio de representación proporcional (pluris) y la reducción de las prerrogativas de los partidos políticos con registro oficial.

El legislador por Zacatecas denunció también que el INE se ha prestado a intereses que buscan que no le vaya bien al Gobierno de la 4T.

"Cuando te das cuenta de que no hubo la menor voluntad de hacer ajustes presupuestales para llevar a cabo de la mejor manera una consulta ciudadana de democracia directa en el tema de la revocación de mandato, les parece mal porque ellos no están dispuestos a sacrificar lo que muchos hemos sacrificado, que son los salarios y los privilegios con los que contamos los senadores de la República y que hoy ya no contamos con ellos".

Insistió en que es muy lamentable que los consejeros hayan decidido no ajustar sus salarios y no ver los ahorros que se podían generar en el INE para contar con los recursos para que se instalaran la totalidad de las casillas.

Por último, consideró que los partidos de oposición han sido beligerantes ante su caída electoral. "Por eso están obligados a sumarse para constituirse en un solo polo ante su debilitamiento, a la disminución de su presencia y su fuerza política en el país. Hoy vemos que el PRI y el PAN que muchas veces negaron que eran lo mismo, hoy vemos al PRD que se había mantenido como una izquierda progresista, hoy está aliado con ellos para oponerse a los cambios", concluyó Narro Céspedes.