Reforma electoral es un avance importante: AMLO

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como un avance importante la aprobación de su Plan B de reforma electoral por la Cámara de Diputados, no obstante arremetió en contra la oposición conservadora que bloqueó la reforma constitucional por "corruptos", "antidemocráticos", "no fue una actitud racional.

"Fue un avance importante el que se aprobara esta reforma en la Cámara de Diputados, agradezco mucho a los diputados que votaron a favor de esta reforma, pienso que aun con las limitantes porque no se logró una reforma constitucional, porque lo impidieron los conservadores antidemocráticos y corruptos, fue un bloqueo sin ninguna justificación, no fue una actitud racional, fue una actitud politiquera".

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que no se podía dejar el precedente de que una Institución al servicio de una oligarquía, que se sentían dueños de México se mantuviese sin ningún cambio y que quedara establecida la consigna de que "al INE no se le toca" porque una democracia nadie puede ser intocable.

"El autoritarismo si plantea que no se puede tocar al intocable, pero en la democracia es la voluntad del pueblo y el pueblo tiene en todo momento de cambiar la forma de su gobierno, es el sobreaño y decide", fustigó.

Ayer jueves el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el Plan B electoral de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, se regresó al Senado debido a la minuta que fue modificada.