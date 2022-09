Reforma Electoral no es ajuste de cuentas y no busca desaparecer al INE, según Pablo Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (SinEmbargo).– El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, aseguró ante diputados de Morena que la reforma electoral no es un "ajuste de cuentas", ni se requiere del consenso de todos los partidos para su aprobación.



Durante su participación como invitado en la Tercera Reunión Plenaria de Morena, el funcioanrio opinó que si los "huelguistas" de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) insisten en mantener su moratoria legislativa, "tarde o temprano" se van a tener que encarar con estos cambios. Asimismo recalcó que la reforma es un "parteaguas para México".

"Es un proyecto de parteaguas; no es un proyecto de ajuste, mucho menos un proyecto de ajuste de cuentas, muchísimo menos con personas que ya ni siquiera van a tener que ver con el proceso electoral federal próximo", comentó.

En su participación, también dijo que tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) buscarán aplicar leyes con dedicatoria para Morena.

"Tenemos un presidente del INE que es un representante directo de la oposición, y nos están amenazando, un día sí y el otro también, con aplicarnos la pérdida del modo honesto de vivir. ¿Qué tenemos qué hacer? Empecemos a preparar un paquete para que independientemente de que haya reforma o no constitucional, no nos mortifiquemos tanto para adivinar eso", dijo ante los diputados.

El director de la UIF añadió que posiblemente se deba sacar un paquete de reformas democráticas de la legislación con ese sentido. "Yo creo que lo podemos hacer, yo siento que ustedes tienen muchas ganas de hacer eso, porque todos ya empezamos a sentir ruidos en la azotea, porque es contra nosotros, nos lo están aplicando contra nosotros".

"La primera reforma que dicen que inició la transición a la democracia, era una diseñada por Reyes Heroles, no fue producto de un consenso; que fuera producto de un consenso con la oposición, tenía que eliminarse el control del Gobierno sobre el proceso electoral, cosa que no se hizo"; y agregó: "Nunca hicieron ellos lo que nos exigen hacer hoy a nosotros, no tienen autoridad para hacerlo. Y están inventando que las cosas así fueron", recalcó Gómez Álvarez.

El titular de la UIF arremetió también contra el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, al señalar que "nunca estuvo presente en ninguna reforma" y subrayó que se tiene que resolver el funcionamiento y gastos del INE, así como de los tribunales.

"En el INE hay más de 300 personas que ganan más que el presidente. Sí tenemos un problema de sueldos con ellos, pero no es por el dinero, es por el criterio, por la idea de que no debemos tener burocracias doradas", sostuvo Pablo Gómez.

Para lograr una reforma constitucional, Morena y aliados requieren 334 votos, pero sólo cuentan con 277 (201 de Morena).