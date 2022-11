Reforma electoral no se decidirá ni por una ni por 10 encuestas: Santiago Creel

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 3 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador, dejar de utilizar la encuesta del INE para exigir la aprobación de la Reforma Electoral.

En conferencia de prensa, recordó que el artículo 35 de la Constitución prohíbe consultar sobre temas electorales.

"El Presidente está intentando hacer ver una encuesta como el principal motivo para avalar su propuesta, él quisiera que fuera aprobada por un sistema plebiscitario, antidemocrático, no presidente, se equivoca, ni una encuesta, ninguna consulta, va a decidir una situación que es facultad propia del constituyente permanente y quienes la constituimos", detalló.

El diputado panista advirtió que una reforma en materia electoral "no se decide por una encuesta".

"Quieren llevar la argumentación a una encuesta que no tiene ni los alcances y menos las facultades que tiene el constituyente, así que les digo, se haga una encuesta o 10 encuestas, no tiene absolutamente nada que ver", insistió.

Creel Miranda llamó a no desviarse del debate, y el debate, aseguró "es que el Presidente quiere quedarse con el INE".

"Quiere partidizar las elecciones de los consejeros ciudadanos, que quiere acabar con la pluralidad que existe en el país para que prosperen solo los partidos más importantes, lo que incluso podría beneficiar a mi partido, pero no se trata de eso, se trata de respetar la pluralidad", detalló.

El Presidente del recinto legislativo de San Lázaro adelantó que el próximo domingo participará en la marcha en defensa del INE: "Acudiré en mi calidad de ciudadano opositor, una marcha bajo el lema el INE no se toca".