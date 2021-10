Reforma eléctrica de AMLO, "prueba de fuego" para Va por México: Zambrano

"El PRD se mantendrá firme como lo ha hecho durante todo el sexenio para evitar que las reformas regresivas del presidente de la República, como lo es la reforma eléctrica, perjudiquen a las familias mexicanas", aseguró el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva.

Luego de que esté martes EL UNIVERSAL reveló que en una reunión privada que hubo entre los dirigentes y coordinadores de bancada del PRI, PAN y PRD, los panistas y perredistas le reprocharon al partido tricolor por no rechazar la iniciativa del Ejecutivo, Zambrano advirtió que ese dictamen será la prueba de fuego de la coalición.

"Nosotros y la coalición Va por México tenemos un compromiso con la ciudadanía que nos dio su confianza el pasado 6 de junio; no podemos ni vamos a defraudarles", indicó.

Agregó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha buscado romper la coalición Va por México, al pasar de una primera insinuación de buscar votos a su favor en la bancada priista de la Cámara de Diputados, a invitar a su gabinete a gobernadores salientes, tanto del PAN como del PRI.

"Confiamos en la firmeza de los postulados en los que se basa Va por México y en la convicción de que los tres partidos que conformamos esta coalición queremos el bienestar de la ciudadanía", aseveró el líder perredista.

Zambrano Grijalva reiteró que la propuesta es inviable porque busca eliminar a los órganos reguladores de energía "para que la Comisión Federal de Electricidad no tenga ningún tipo de controles constitucionales".

Además, dijo, dejaría sin efecto los contratos vigentes que fueron otorgados a empresas privadas generadoras de energía, por lo que la inversión privada y los empleos que genera estarían en peligro de desaparecer.

"La reforma que proponen desde Palacio Nacional es a todas luces retrógrada en materia de competitividad, golpea directamente a la industria eléctrica e implicará un aumento de costos para las y los consumidores. Votar a favor de dicha iniciativa en la Cámara de Diputados sería estar a favor del autoritarismo y la agudización de la crisis económica para las familias mexicanas", señaló.

"Sería traición", dice el PAN

El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Triana Tena, confió en que el PRI honre su palabra empeñada con el PAN y PRD durante la campaña como parte de la Alianza Va Por México, para oponerse a la Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, y sostuvo que haces lo contrario "sería traicionar las promesas".

"Los priístas han dicho que van a estudiar minuciosamente la reforma, pero creo que van a coincidir con nuestra posición y la del PRD e incluso MC de que es una propuesta tóxica para el país", aseveró.

Sin embargo, el diputado Triana no descartó la posibilidad de que "hubiera una suerte instrucción desde la cúpula priísta o una decisión de partido de acompañar al gobierno en esta Reforma", para lo cual necesitarían el voto de al menos 56 diputados priístas.

El legislador panista aseguró que la reforma presidencial "es regresiva", y advirtió que en caso de aprobarse la federación deberá pagar indemnizaciones exorbitantes por un monto similar al Fobaproa.

A través de un comunicado, alertó también que lo más grave es que va a perjudicar en gran medida a la población, ya que aumentarán las tarifas de la electricidad.

"Estamos convencidos de que esto se va a ver reflejado en un incremento al consumidor final en el recibo de luz", subrayó.

Así mismo, detalló que la iniciativa no sólo contraviene los tratados internacionales que se han firmado, sino que atenta contra la propiedad privada.

"Creemos que el monto por indemnizaciones y pagos por la cancelación de contratos que se va a tener que pagar va a ser exorbitantes. Estamos haciendo cálculos, quizá similar a un Fobaproa", concluyó.