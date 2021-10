Reforma eléctrica encarecerá costo de la luz, asegura Marko Cortés

La reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador encarecerá los costos de la luz en todo el país, afirmó el presidente nacional electo del PAN, Marko Cortés Mendoza.

A través de un comunicado, reiteró que la iniciativa es "destructiva y regresiva", ya que además del impacto negativo en el costo del suministro eléctrico para la población, afectara inversiones, cadenas productivas, actividades económicas, generación de empleos, tipo de cambio y medio ambiente.

"Rechazamos esta reforma eléctrica porque estamos defendiendo la economía y la salud de los mexicanos. Nosotros estamos protegiendo a las familias para que no paguen los platos rotos de este mal gobierno. Las consecuencias que traerá esta iniciativa para México serán gravísimas e irreversibles. Me atrevo a decir que es la propuesta más destructiva que hayamos conocido en muchos gobiernos", aseveró.

Cortés Mendoza, recordó que desde el primer momento en que se dio a conocer la reforma, "no dudamos en rechazarla", porque va en contra de la generación de mejores opciones de suministro eléctrico para los ciudadanos y las empresas, de la reducción de costos, de la competencia entre las empresas generadoras, y de un futuro limpio para las próximas generaciones.

"En Acción Nacional, apostamos por las energías limpias y baratas en beneficio de la gente, impulsamos la participación de particulares en la generación de la electricidad, apoyamos las nuevas inversiones y la generación de empleos en el sector energético, con el fin de sostener la competitividad del país ante la comunidad internacional", indicó.

Agregó que convertir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en un monopolio para la generación de energía, implicará la cancelación de contratos con proveedores privados por más de 1.6 billones de pesos, la destrucción de inversiones, y el pago de miles de millones de dólares por indemnizaciones, sin contar que habrá apagones continuos, cierre de industrias y pérdida de empleos.

"Quedarán eliminados los paneles solares que muchos mexicanos y muchos pequeños y grandes negocios utilizan a diario para contar con electricidad limpia y más barata que el gobierno no les provee. Los hogares y los negocios mexicanos tendrían que eliminar sus fuentes limpias y baratas de suministro eléctrico para conectarse de nuevo a la red y recibir energía sucia y cara", explicó.

Finalmente, Advirtió que la propuesta es contraria a los compromisos internacionales asumidos por México, por lo que expresó su confianza de que los grupos parlamentarios de oposición "tomarán la mejor decisión al rechazar esta contrarreforma tan dañina para el país".