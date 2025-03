Defensa de la propiedad privada por el PAN

"Mi casa es mi casa y no del Gobierno" es el nombre de la campaña informativa que este lunes arrancó el PAN capitalino en contra de la reforma al Código Fiscal local, aprobada en diciembre de 2024, la cual señala que los propietarios de inmuebles cuyo valor catastral supere los 4.5 millones de pesos deberán informar sobre el uso que le dan a su propiedad.

La líder de los panistas en la Ciudad, Luisa Gutiérrez, comenzó con este volanteo que se replicará por toda la Ciudad para informar a la ciudadanía sobre esta acción que consideró como un "robo de propiedad".

"No vamos a permitir que Morena y sus diputados busquen apropiarse del patrimonio de nuestras familias que con mucho esfuerzo y años han logrado poseer. El PAN lamenta que cada vez que tengamos una propiedad privada, se le tenga que avisar al gobierno y sino, nos van a multar. El Gobierno de Morena no debe intervenir en nuestra situación patrimonial", sostuvo.

Y añadió: "Morena se quiere quedar con nuestra casa y eso no lo vamos a permitir. Quieren saber quién y por qué está habitada; no puede ser que en una Ciudad donde hay más de 15 despojos al día, no podemos abrirle la puerta así nada más al Gobierno de Morena".

Asimismo, la dirigente panista expresó que hay preocupación por una iniciativa de la diputada de Morena Valentina Batres que busca hacer víctimas a las personas que sean desalojadas de una vivienda por el legítimo propietario.

Héctor Barrera, secretario general del PAN, informó que esta jornada de volanteo se da en toda la Ciudad y será permanente gracias a la fuerza de la militancia panista.

"No permitamos que Morena se quede con tu hogar ni le demos información a las personas de chaleco guinda que están tocando puertas para sustraer información íntima. No le abran la puerta a Morena", expuso.

Cabe destacar que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha dicho que la información solicitada a los propietarios de los inmuebles es opcional, y que no habrá sanciones para quienes no cumplan.