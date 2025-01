Reforma a ley de Infonavit: Poder absoluto al gobierno

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 17 (EL UNIVERSAL).- Luego de que el pleno del Senado votó a favor de cambiar la legislación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para dejar la mayoría al gobierno en los comités de auditoría y vigilancia de dicha instancia, Esperanza Ortega, presidenta de la Canacintra, dijo que no se puede dejar el poder absoluto al sector público.

"Vemos con preocupación porque si bien el recurso es de los trabajadores y se manejaba en los diferentes consejos de vigilancia, de manera tripartita, trabajadores, patrones y la autoridad, no puede ser posible que no se entienda que el modificar sea para dejar al gobierno con el poder absoluto, las decisiones no van a ser cuidadas", expresó.

En conferencia de prensa, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) explicó que los legisladores deben ser responsables y darse el tiempo necesario de estudiar, porque no podemos tener "reformas fast track que luego tendrán consecuencias, porque no fueron revisadas -como con la reforma judicial—, ese es el llamado a los legisladores".

Para Ortega los 2.4 billones de pesos los aportaron los trabajadores y los empresarios, por lo que "no puede ser que a cada momento veamos ocurrencias. En la reforma judicial vimos errores que se corrigieron con un parche".

----Es momento de que se una el sector privado y levante la voz: Canacintra

Dijo que es momento de que se una el sector privado para, siendo cautos, "levantar la voz por los trabajadores y los patrones...Si pasan las reformas se perdería el equilibrio que hay dentro de los consejos de vigilancia y administración".

La iniciativa quedó aprobada por el Senado como cámara de origen y deberá ratificarse por los diputados.