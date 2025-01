Aprobada Reforma Judicial y Elección en Ciudad de México

Tras más de seis horas de debate, el pleno del Congreso local aprobó, por mayoría en lo general y en lo particular, la reforma al Poder Judicial de la Ciudad de México y las leyes secundarias en la materia.

Durante la sesión ordinaria de hoy, las y los diputados avalaron cambios a la Constitución local, al Código Electoral y a la Ley Procesal Electoral para realizar en 2025 la elección de, al menos, el 25% de las personas juzgadoras y 40% del total de magistrados que hay en la Ciudad.

La elección se realizará el primer domingo de junio del año 2025, de manera concurrente con el proceso electoral federal.

Al fundamentar los cambios a la Constitución capitalina, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, la panista Daniela Álvarez, destacó que la Comisión a su cargo no se limitó a ser una mera ventanilla de trámites, sino que se esforzó, junto a sus compañeros, en tener mejores y más sólidas estructuras legales que sostuvieran esta propuesta, "aunque no la compara de fondo. Lo que hoy aprobamos significa que no tendrán justificación para sus fallas, ni para sus excesos".

Álvarez fue la única panista que votó a favor de estas reformas.

Al respecto, la diputada de Morena Xóchitl Bravo destacó que con esta reforma la justicia estará en manos del pueblo y que, por fin, habrá una administración de justicia pronta y expedita. "Sin lugar a dudas, esta reforma constitucional constituye otro avance más en el camino del segundo piso de la transformación, demostrando con creces que la política democrática y bajo el principio de que ´por el bien de todos, primero los pobres´, no se detendrá".

Lizzete Salgado, del PAN, criticó la premura para aprobar esta norma, pues se disponían de 180 días naturales para hacerlo. "Este tema requiere más tiempo, el multicitado Artículo 8 transitorio dio 180 días naturales ¿por qué no aprovechar ese periodo y hacer las cosas bien?, ¿Cuál es el riesgo? la mayoría ya la tienen, sólo pedimos que hagan bien las cosas".

El morenista Víctor Hugo Romo sostuvo que se siente "chingón" formar parte de la generación que acabará con un poder anacrónico, conservador y monolítico del viejo régimen, y destacó que la autonomía del Poder Judicial perdurará.

Olivia Garza, del PAN, indicó que el oficialismo busca hacer elecciones judiciales al vapor. "La implementación de la Reforma Judicial del 2008, una verdadera reforma, duró ocho años y todavía continúa. Ahora quieren que esta reforma se lleve a cabo en tres años. Y una tercera parte quieren que se haga en menos de un año, es una locura".

Royfid Torres, de Movimiento Ciudadano, coincidió en que la elección de jueces y magistrados es improvisada, al vapor y con reglas que, "a pocos meses de la supuesta elección, siguen siendo opacas y transparentes. Para una reforma profunda, para un verdadero sentido de paz y justicia en este país, sí cuenten con la bancada naranja, para esta mal llamada reforma judicial, por supuesto que no".

A su vez, al fundamentar desde tribuna los cambios al Código Electoral y a la Ley Procesal Electoral, el diputado Pedro Haces Lago aseveró que la elección de quienes tendrán la responsabilidad de impartir justicia se basará ahora en la integridad, sabiduría y el compromiso con los derechos humanos. "Necesitamos juzgadores que no se dejen influenciar por intereses políticos ni por presiones externas, sino que estén profundamente comprometidos con el bienestar de cada persona, sin importar su origen, su condición económica o su ideología".

Durante la discusión de esta reforma, se presentaron tres votos particulares, dos mociones suspensivas para intentar frenarlo y varias reservas, de las cuales sólo tres de forma se aprobaron.

¿De qué trata este dictamen?

Este dictamen señala, entre otras cosas, que en 2025 se elegirá la totalidad de las personas integrantes de un Tribunal de Disciplina Judicial, así como magistraturas y personas juzgadoras que se encuentren vacantes, renuncias y retiros programados, y las personas magistradas y juzgadoras que se encuentren en funciones y que decidan participar en el procesa electoral extraordinario.

"En ningún caso el porcentaje podrá ser menor al 25% de la totalidad de personas juzgadoras y tampoco podrá ser menor al 40% en el caso de la totalidad de las personas magistradas. En caso de ser necesario, se insacularán las personas magistradas y juzgadoras para integrar el porcentaje señalado", se precisa.

Cada uno de los tres poderes de la Ciudad integrará sus comités de evaluación para el proceso de selección de candidatos a la elección judicial, y también designarán a un integrante de lo que se denominará Órgano de Administración del Poder Judicial.

Asimismo, cada uno de los poderes postulará hasta dos personas para cada cargo de magistrada o magistrado, jueza o juez, y hasta tres personas para cada cargo del Tribunal de Disciplina Judicial.

El Tribunal de Disciplina Judicial, como su nombre lo indica, se encargará de la disciplina de los integrantes del Poder Judicial, y conducirá sus investigaciones a través de una unidad responsable de integrar y presentar a sus comisiones los informes de probable responsabilidad, recolectar indicios y medios de prueba, requerir información y documentación, realizar inspecciones, llamar a comparecer y apercibir a personas juzgadoras. "Las sanciones que emita el Tribunal podrán incluir la amonestación, suspensión, sanción económica, destitución e inhabilitación de las personas servidoras públicas. El Tribunal podrá dar vista al Ministerio Público ante la posible comisión de delitos".

El Congreso local emitirá la convocatoria para la integración de las candidaturas de Poder Judicial local, recibirá las candidaturas de los otros poderes y las remitirá al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

Esta reforma faculta al IECM para emitir los acuerdos que estime necesario para la organización, desarrollo, cómputo y vigilancia de estas elecciones.

Las campañas para la elección judicial durarán 45 días, tiempo en el cual las y los candidatos podrán difundir su trayectoria profesional, méritos y visiones acerca de la función jurisdiccional y la impartición de justicia, así como propuestas de mejora o cualquier otra manifestación amparada bajo e derecho de la libertad de expresión.

Las boletas electorales contendrán, entre otros datos, los nombres completos numerados de las personas candidatas distribuidos por orden alfabético e indicando la especialización.