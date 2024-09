Protesta de trabajadores del Poder Judicial en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 10 (EL UNIVERSAL).- Cientos de trabajadores del Poder Judicial se manifestaron en las inmediaciones del Senado, a donde llegaron desde el Ángel de la Independencia para denunciar que la mayoría calificada para aprobar el dictamen de la reforma judicial es de 86 y no 85, como dijo el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

"Nosotros vamos a marcar la pauta para que sean 86 votos la mayoría calificada. No vamos a permitir que pase esta reforma, porque es nuestra independencia, la autonomía de nuestros titulares. Cada día que dictan una sentencia es porque lo hacen y lo dicen con convicción, con estudios y sobre todo apegados a la Constitución", subrayaron.

Los asistentes acompañaron la concentración con una Bandera monumental y carteles donde señalaron el número 86, la cifra de votos que se requiere por parte de los senadores para aprobar la reforma judicial.

Visita de Luis María Aguilar

El ministro Luis María Aguilar expresó que un juez que no es independiente es mandadero de alguien, "y eso no es un juez", durante su visita al campamento de los trabajadores del Poder Judicial en el Senado.

Resaltó que el verdadero beneficio hacia la gente es que tengan en quién confiar y que sea un Poder Judicial independiente, por lo que debe estar formado por gente preparada, como los jueces y secretarios.

"Yo empecé de oficial judicial, de mecanógrafo y la vida me fue llevando; cuando me di cuenta era presidente de la Corte. Yo no tenía ni influencias políticas ni dinero, empecé como mecanógrafo y la vida me fue llevando con el trabajo y la preparación", destacó.

Luis María Aguilar recalcó que la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, ofreció una alternativa con un estudio más profundo de la reforma judicial.