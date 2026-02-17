Reforma laboral en México: IMEF alerta sobre costo laboral

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).- El

(IMEF) estimó que la reforma para reducir las horas de trabajo, tendrá un costo para las empresas de

, mientras que para los trabajadores representará un golpe a sus ingresos por la mayor retención de impuestos por"El IMEF considera que una lectura inicial es que el costo laboral aumentará por lo menos en 5% de manera anual hasta 2030, lo que se suma al aumento en los días de vacaciones, aumentos de doble dígito al salario mínimo, e incorporación a la seguridad social de trabajadores de ciertas plataformas digitales", dijo la presidenta del organismo,Advirtió que si bien es razonable pensar que algunos trabajadores podrán verse beneficiados por estos aumentos a su compensación global, muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, no podrán absorber o trasladar dichos costos y tendrán quepara sobrevivir.También mencionó el costo que tendría sin elevar la productividad, por laa la que se enfrentan las empresas actualmente.Lo anterior, apuntó, en momentos en que la inversión se encuentra deprimida, y con dicha reforma, alertó, la ahuyentarán más.En ese contexto, el IMEF anticipó que el crecimiento futuro de la economía continuará en unade su potencial en los siguientes años.Por su parte, el abogado laboral,, ponderó que en México son laslos, no las grandes multinacionales.A ello se suma la preocupación de ladurante 2025 ante elde 25 mil 667, es decir, de 2.4% del total de los empleadores.Eso sucede, señaló, cuando dichos cambios no se hacen junto con el aumento de la productividad, es un riesgo que se genere más informalidad en donde no hay vacaciones, seguridad social, ni beneficios o garantías.Otro punto que mencionó es que la ley del Impuesto Sobre la Renta (), no hace distinción por el ingreso de, ya que también procede la"Muchos trabajadores se quejan porque, al trabajar, el monto extra se ve afectado por esas", indicó.En ese sentido, comentó que en lase establece que, al reducir de 48 a 40 horas la jornada, se pueden aumentar tresa la semana, de nueve a 12 horas, pagándolas dobles y triples si rebasa el máximo.Anticipó que las empresas, sobre todo las que trabajan 24/7, necesariamente van a tener que cubrir, pero mientras no haya una reforma a la ley deltendrá que hacerse la retención y los netos se verán afectados por los trabajadores.En el caso de los que laboran en el, cuyo principal ingreso son las, se verán afectados, afirmó."Mientras más tiempo estén en su lugar de trabajo, mayor ingreso, pues lo más importante son las, por lo que la expectativa es que se verán afectados", manifestó.Por otro lado, el presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos,, puso de manifiesto la dificultad a la que se enfrentará el gobierno federal para seguir reduciendo ely no afectar lade México."Tendríamos que bajar a 3.5% del PIB (el), lo que significaría un recorte al gasto dede pesos, pero ya no se puede sacrificar más la inversión", puntualizó.Estableció que, si bien el gobierno no tiene dinero para destinar a la inversión, lapuede hacerlo; sin embargo, hizo ver que no hay la suficientepara llevar a cabo los proyectos necesarios.