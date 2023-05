Reformas aprobadas garantizan el bienestar de los mexicanos, asegura Ignacio Mier

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de la fracción morenista de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, destacó que durante el periodo recién concluido se aprobaron reformas muy importantes para garantizar el bienestar de las mexicanas y los mexicanos.

El político poblano explicó que con la reforma a la Ley del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), se termina con décadas de abusos cometidos en contra de la clase trabajadora que en algunos casos, llegó a pagar hasta cinco veces el monto de su deuda.

"Era muy importante sacar las reformas a la Ley del Fovissste y del Issste para más de un millón de mexicanas que sacaron su crédito para tener su vivienda y que en los últimos 30 años se modificaron las reglas, por lo que hay trabajadoras y trabajadores que han pagado hasta cinco veces su crédito", aseguró.

Dijo que los nuevos créditos serán generados en pesos y los que ya han sido otorgados en UMAS serán reestructurados a fin de que la deuda se pase también a pesos.

"Logramos sacar la reforma para que se reestructuren en pesos", celebró Mier Velazco, no obstante, lamentó, aunque representa un enorme beneficio para las trabajadoras y los trabajadores, los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, la van a impugnar.

Resalta Morena bondades de reformas aprobadas

"Hay quienes están a favor de intereses privados y no del interés de la clase trabajadora", reprobó.

El líder de la bancada guinda en San Lázaro resaltó que con la expedición de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación se reivindica el carácter humanista de la política científica en el país y se pone fin a la corrupción en el sector, ya que en gobiernos anteriores se desviaban alrededor de 45 mil millones de pesos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a empresas privadas.

"Lo utilizaban empresas privadas, por eso están tan molestos, incluso algunas compañías periodísticas muy importantes que siempre se rasgan las vestiduras, estaban financiadas por el Conacyt y no los muchachos que buscaron becas para estudiar en el extranjero, estudiar algún posgrado aquí en México y desarrollar ciencia e innovación. No recibieron apoyos", refirió.