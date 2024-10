Reformas no son un problema para la inversión: Sheinbaum ante IP

Tras el CEO Dialogue, el cual reunió a 240 empresarios nacionales y extranjeros, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que les planteó mesas de trabajo por medio de la Secretaría de Economía, para despejar dudas sobre la reforma al Poder Judicial y la reforma eléctrica.

Aseguró que ninguna de estas reformas representa un problema para la inversión en México, "todo lo contrario, se va a fortalecer lo que llamamos el Estado de Derecho".

Sheinbaum indicó que la secretaría de Economía, a cargo de Marcelo Ebrard, va a despejar cualquier duda a los empresarios extranjeros y nacionales para que haya un trabajo lineal en el tema de inversiones.

"Y al mismo tiempo planteamos nuestra estrategia de inversión, tanto de inversión pública, que ustedes la conocen, de inversión en vivienda, de inversión en empresas, de inversión en carreteras, de inversión en puertos, que muy pronto la vamos a presentar, en infraestructura en general, y al mismo tiempo los sistemas que nos pueden tener para la inversión pública", explicó Sheinbaum Pardo.

Sobre las mesas de trabajo, Sheinbaum Pardo añadió que podría haber mesas para hablar del tema de seguridad en carreteras.

Respecto a la reunión, la Mandataria federal señaló que hubo anuncios de inversiones de alrededor de 20 mil millones de dólares, también se planteó la Agencia de Transformación Digital por lo que adelantó que pronto se van a presentar una nueva Ley Orgánica que se va a presentar en el Congreso de la Unión.

"Ese fue esencialmente el diálogo que estuvo presente con la mayoría de las Cámaras. Igual que estuvieron presentes empresarios del Consejo Mexicano de Negocios, de las distintas cámaras, (...) además se anunciaron al menos 4 inversiones importantes de alrededor de 20 mil millones de dólares en nuestro país para el año 2025", destacó.

La presidenta Sheinbaum Pardo aseguró que el sector privado está interesado en la seguridad en carreteras.

La Mandataria federal mencionó que el tema de la seguridad no se tocó en la reunión.

"Vamos a tener una mesa de trabajo particular sobre seguridad en carreteras, por ejemplo, que les interesa al sector privado y a nosotros también, y a los ciudadanos también, obviamente.

"Planteamos la estrategia que tenemos, pero no es en este momento un problema que se haya planteado para la inversión. Hay incluso inversiones planteadas en Tamaulipas que no tienen que ver con la seguridad, sino que están en puerta", refirió Sheinbaum.

Tenemos la idea de mantener el T-MEC: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno tiene la idea de mantener el T-MEC "con pocas modificaciones", además que el tratado no genera competencia entre México, Estados Unidos y Canadá.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional para presentar los resultados de la cumbre Diálogo CEO México-Estados Unidos, Sheinbaum Pardo destacó la complementariedad de los tres países.

"Nos complementa, no genera competencia entre nosotros, es un esquema de complementariedad, y además nos fortalece para seguir mejorando la economía de todo el continente y poder generar todavía un polo, un bloque de desarrollo muy importante.

"Tenemos la idea de mantener el Tratado con pocas modificaciones y este Tratado iniciará su proceso de discusión, es en el 2026. Vamos a esperar las elecciones de Estados Unidos", mencionó.

Agregó que entre los países de América del Norte generan el 30% del PIB mundial: "Y esa complementariedad nos fortalece frente a otras regiones del mundo, y al mismo tiempo permite que podamos seguir ampliándonos en una fortaleza continental".

Sobre medidas adicionales respecto a China, la Presidenta dijo que se plantea el fortalecimiento de las cadenas productivas para fortalecer la economía nacional.

Comentó que el sector automotriz mexicano importa 5.2% "de los miles de millones de pesos que produce de Asia; en cambio, el sector automotriz de Estados Unidos importa 7.2% de los que produce de Asia".

"No se puede decir que México está importando de Asia y con eso genera una distorsión para el tratado en términos de la industria automotriz", dijo.

Cuestionada sobre inversión en energías renovables, Sheinbaum Pardo apuntó que desde su campaña planteó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) produzca el 54% de la generación eléctrica y las inversiones que tiene que hacer en transmisión y distribución: "Tenemos esquemas claros para el financiamiento".

Indicó que se espera que a finales de este año se tenga listo el Plan Nacional de Energía, además que "hay una inversión muy importante" en el sector público y privado, "manteniendo la fortaleza de la empresa pública".