Refrenda Partido Verde su alianza con el presidente López Obrador

El Grupo Parlamentario del Partido Verde (PVEM) ratificó su determinación de mantenerse como firme aliado del presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno.

La diputada Karen Castrejón expresó que no debe quedar duda del apoyo que esa fuerza política en el Congreso otorgará a la Cuarta Transformación para seguir avanzando en la consolidación de los cambios que exige el país.

En la sesión de apertura del Congreso General y al fijar la posición de su bancada sobre el Tercer Informe de Gobierno, Karen Castrejón subrayó el compromiso del PVEM de seguir abonando a la transformación de la vida pública. "Que quede muy claro: seremos firmes y leales aliados del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador", enfatizó.

Remarcó que la alianza con el mandatario pretende impulsar una agenda que permita el crecimiento económico y al mismo tiempo proteja los recursos naturales y el medio ambiente de nuestro país.

"Para el Partido Verde, detonar el crecimiento económico es indispensable para reducir la pobreza, pero no debe haber decisión económica alguna que no incorpore criterios ambientales, para propiciar el uso racional y ordenado de los recursos naturales y minimizar el impacto ambiental, así como la emisión de gases de efecto invernadero".

La legisladora verde dijo que su partido y su grupo parlamentario apuntan hacia la construcción de un Estado donde lo social lo económico y lo ambiental aparezcan interconectados y en el centro de la agenda pública, "para garantizar el derecho de nuestros hijos a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar".