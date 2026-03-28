Refuerzan el rescate de cuatro mineros de Sinaloa

Culiacán, Sin.- Los cuatro mineros atrapados, de 25 que se encontraban trabajando en una mina del poblado de Chele, sindicatura de Cacalotán, en el municipio de Rosario, están ubicados con vida y se les inyecta oxígeno y agua, en espera de ser rescatados por varios grupos de especialistas que llegaron a esa zona.

Rubén Rocha Moya, gobernador del estado, indicó que los datos que se conocen es que los cuatro mineros quedaron separados, tres de ellos están ubicados a casi 300 metros de profundidad y uno a 100, por lo que las labores de extracción se intensificaron.

Roy Navarrete Cuevas, titular de Protección Civil del estado, explicó que el reporte que se tuvo la tarde del jueves es que se registró el desplome de muros en uno de los túneles de la mina Minerales de Sinaloa, operada por la empresa Inca Azteca Gold.

Al momento del incidente, se encontraban trabajando bajo tierra 25 personas, 21 de ellos alcanzaron a salir y cuatro de ellos quedaron atrapados.

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La mañana de este viernes, efectivos del Ejército pertenecientes al Batallón de Atención a Emergencias, especialistas en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, se trasladaron a Sinaloa en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, para incorporarse a las labores de rescate.

Este personal se suma a los más de 60 elementos que se encuentran proporcionando seguridad periférica desde el inicio de este siniestro, lo que hace un total de 98 militares que colaboran con diversos organismos.

Elementos desplegados disponen de cuatro binomios caninos, botiquines de primeros auxilios, equipo de respiración autónoma, equipos de radiocomunicación, material para el corte de estructuras y generadores de energía.