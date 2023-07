Refuerzan seguridad ante intento de migrantes de cruzar a El Paso

A-AA+

CIUDAD JUÁREZ, Chih., julio 26 (EL UNIVERSAL).- Durante este miércoles un grupo de migrantes se reunieron en las vías del tren que dividen Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas, en la zona conocida como Puente Negro.

La intención de la reunión era buscar cruzar a los Estados Unidos por las vías del tren, es decir cuando estas fueran abiertas para el cruce de este.

Debido a ello, tanto en Ciudad Juárez como en El Paso se implementó un operativo de seguridad para evitar que los migrantes lograran cruzarse a la unión americana por las vías del tren.

Los migrantes que estaban en la manifestación han denunciado en ocasiones anteriores que las citas con la aplicación CBP One, son lentas y en algunos casos no las obtienen, lo que provoca su desesperación de no saber cuándo podrán cruzar, ya sea de forma ilegal o legal la frontera.

La manifestación de los migrantes se logró deshacer, sin que lograran cruzar a la unión americana, después de varias horas en que el tren estuvo detenido de lado mexicano.



Refuerzan con alambres de púas el muro fronterizo

A raíz de esta situación elementos de la Guardia Nacional de Texas, que están desde hace meses vigilando la frontera, comenzaron a extender el alambre de púas y malla ciclónica instalada a lo largo del Río Bravo y el muro fronterizo, para evitar así el paso de migrantes.

La acción se comenzó a realizar luego del intento del paso de migrantes durante este miércoles.

Los soldados comenzaron a instalar rollos de alambres de púas en la zona, según se logró observar.



Esta mal seguridad ordenada por Greg Abbott: Ken Salazar

Durante este día visitó ciudad Juárez el embajador Ken Salazar, quien al ser cuestionado por la vigilancia a lo largo de la frontera que ha ordenado el gobernador de Texas, Greg Aboot, respondió que es ilegal.

Durante los últimos días el gobernador de Texas ordenó la instalación de un muro flotante en la frontera de Piedras Negras-Eagle Pass, mientras que en la zona de Juárez y El Paso, desde hace semanas se ha reforzado la presencia de elementos de la guardia nacional de Texas, así como la colocación de alambres de púas y malla para frenar el paso de migrantes.

"Lo que hizo el gobernador de Texas es ilegal, ahí lo vamos a ver, tenemos grandes esperanzas, estamos nosotros de lado de la ley y está mal. Sí tengo optimismo", expresó Ken Salazar.

El embargador sostuvo en Ciudad Juárez una reunión donde estuvo presente la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván y el alcalde de la frontera Cruz Pérez Cuellar, entre otras personalidades.