Refuerzo a maestros, a partir de 8 de enero: SS

Ciudad de México.- El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, anunció que a partir del 8 de enero se vacunará con dosis de refuerzo contra Covid-19 a personal educativo del país, la inmunización se llevará a cabo con el biológico Moderna, que será una donación proveniente de Estados Unidos.

"El 8 de enero arrancará la aplicación de dosis de refuerzo en personal educativo, con 2.7 millones de la vacuna moderna, son 2.77 millones que forman parte de una donación de Estados Unidos, con el primer embarque de 1.7 millones arrancará la vacunación en 16 entidades y con el segundo embarque de 1.5 millones que llegará 5 días después se vacunará en las otras 16 entidades".

Por otra parte, el funcionario fijo que en algunos casos –no graves- los niños con Covid-19 pueden ser tratados con tés, paracetamol y ungüentos como el vaporub.

"No estoy señalando que es así de sencillo, con tés, paracetamol, con un medicamento que es muy benéfico para esto y que no es agresivo en otros tejidos, y desde luego la fluidez del medio caliente, lo que usan las mamás, el vaporub y todas esas cosas que parecen ser intrascendentes, también si es necesario un antibiótico para ello, no para todos".