Registra el IMSS récord de trasplantes
CIUDAD DE MÉXICO.- El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, informó que el año pasado se realizaron 3 mil 493 trasplantes, que superó su cifra más alta registrada en 2018.
"La cifra más alta en la historia del Seguro Social, superando incluso el récord establecido en 2018. Cada órgano donado representa una nueva oportunidad de vida. Vamos por más en 2026", aseguró.
Detalló que el trasplante más frecuente fue el de riñón, con mil 467 procedimientos realizados; los trasplantes de córnea registraron un crecimiento al alcanzar un total de mil 406 procedimientos en el año.
"Se llevaron a cabo 617 trasplantes de corazón, hígado y células troncales hematopoyéticas, lo que refleja la capacidad del Instituto para realizar procedimientos de alta especialidad", dijo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En cuanto a los trasplantes de pulmón, Zoé Robledo expuso que se realizaron tres intervenciones: una en la Ciudad de México y dos en el estado de Nuevo León.
"Estos datos nos hablan de la necesidad de apostarle a la donación de órganos, porque cada órgano donado significa una nueva oportunidad de vida".
no te pierdas estas noticias
Embajador Ronald Johnson facilita llamada clave entre Sheinbaum y Trump
El Universal
Sheinbaum y Trump dialogan en llamada mediada por el embajador Ronald Johnson
Alejandro Moreno reprueba la falta de resultados de Morena en seguridad
El Universal
El presidente del PRI, Alejandro Moreno, expresa preocupación por la situación de seguridad bajo el gobierno de Morena.
Refugio. Crematorio clandestino, ratas y alimentos contaminados
El Universal
Descubren plaga de ratas y crematorio clandestino en el Refugio Franciscano de Cuajimalpa. Detalles impactantes revelados por la Fiscalía.