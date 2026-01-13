logo pulso
Registra el IMSS récord de trasplantes

Por El Universal

Enero 13, 2026 03:00 a.m.
A
Registra el IMSS récord de trasplantes

CIUDAD DE MÉXICO.- El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, informó que el año pasado se realizaron 3 mil 493 trasplantes, que superó su cifra más alta registrada en 2018.

"La cifra más alta en la historia del Seguro Social, superando incluso el récord establecido en 2018. Cada órgano donado representa una nueva oportunidad de vida. Vamos por más en 2026", aseguró.

Detalló que el trasplante más frecuente fue el de riñón, con mil 467 procedimientos realizados; los trasplantes de córnea registraron un crecimiento al alcanzar un total de mil 406 procedimientos en el año.

"Se llevaron a cabo 617 trasplantes de corazón, hígado y células troncales hematopoyéticas, lo que refleja la capacidad del Instituto para realizar procedimientos de alta especialidad", dijo.

En cuanto a los trasplantes de pulmón, Zoé Robledo expuso que se realizaron tres intervenciones: una en la Ciudad de México y dos en el estado de Nuevo León.

"Estos datos nos hablan de la necesidad de apostarle a la donación de órganos, porque cada órgano donado significa una nueva oportunidad de vida".

