Registra la CDMX 349 casos de sarampión

CIUDAD DE MÉXICO.- En la Ciudad de México suman 349 casos de sarampión, de los cuales, el 73% no tenían antecedentes de vacuna, dio a conocer la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann.

En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la titular de la Sedesa precisó que, del total de casos, 52 son personas con residencia en el Estado de México pero que fueron atendidas en la capital del país, mientras 29 de los casos han requerido hospitalización.

Gasman Zylbermann recordó que la meta de vacunación para alcanzar la inmunidad en la CDMX es alcanzar la cifra de 2 millones 40 mil dosis aplicadas, de las cuales, dijo, a la fecha se han colocado un millón 461 mil 592.

Al retirar el llamado para que la población acuda a vacunarse, la secretaria señaló que se han habilitado más de 100 puestos de vacunación que están abiertos de 9:00 a 14:00 horas; 21 que ofrecen vacunas de 9:00 a 23:00 horas, así como 12 puestos que abren de 9:00 a 00:00 horas.

La secretaria de Salud capitalina explicó que la Ciudad de México se ubica en el puesto seis en incidencia de sarampión a nivel nacional, por debajo de los estados de Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa y Durango.