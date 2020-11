Registra NL su cifra más alta en hospitalizaciones por Covid

Nuevo León registró este lunes mil 314 personas hospitalizadas por Covid-19, la cifra más alta desde finales de agosto, ya que tan solo del reporte dado a conocer el domingo al de este lunes, hubo 27 nuevos pacientes en esa condición, pues en el informe previo hubo mil 287 casos.

El total de personas hospitalizadas no superaba mil 300 desde los días 25 y 26 de octubre cuando hubo mil 304 y mil 307 pacientes internados por coronavirus; pero no se había rebasado los mil 314 casos reportados durante las últimas 24 horas, desde los días 29, 30 y 31 de agosto, cuando se contabilizaron mil 333, mil 351 y mil 348 pacientes internados, respectivamente.

Durante el reporte de actualización correspondiente a las últimas 24 horas, la subdirectora del Hospital Metropolitano, Amalia Becerra Aquino, informó que hay 297 pacientes con ventilación mecánica, la tercera cifra más alta del presente mes, sólo superada por los 312 y 306 que hubo que hubo los días primero y cuatro de noviembre, y que descendió a 270 para el día diez.

Becerra Aquino señaló que en el último reporte hubo 679 contagios, para completar 14 días consecutivos por encima de los 600 casos, ya que durante el presente mes sólo el dos de noviembre estuvo por debajo de las seis centenas con 589 pacientes infectados por el virus SARS-CoV-2. Hasta hoy se han infectado 92 mil 483 personas.

Asimismo, dijo la doctora Becerra, se reportaron 25 defunciones para totalizar cinco mil 094 víctimas fatales de la enfermedad viral, al tiempo que se han realizado 226 mil 870 pruebas de PCR, para detectar el virus.

Destacó en el reporte que un 49.99 por ciento de las personas que han perdido la vida por Covid-19, padecían hipertensión arterial, un 42.87 tenían diabetes como enfermedad previa, el 23.56 sufrían obesidad, pero un 23.66 de los fallecidos no padecían alguna comorbilidad.