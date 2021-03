Registran balacera en Puerta Alameda en la CDMX

La tarde de este viernes se registró un intento de asalto, así lo reportó la víctima, afuera del complejo habitacional Puerta Alameda, en la alcaldía Cuauhtémoc; se trata de un hombre, conductor de una motocicleta, quien se encontraba sobre la calle Revillagigedo, en la colonia Centro, cuando un sujeto le disparó en dos ocasiones, pero no logró herirlo ni llevarse sus pertenencias.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:15 de la tarde; al momento de escuchar las detonaciones, las personas que se encontraban en la demarcación corrieron hacia avenida Juárez.

La víctima permaneció en el lugar y gritaba que lo intentaron asaltar, por lo que fue auxiliado por transeúntes. Al lugar llegaron elementos de la policía capitalina, así como una ambulancia.

"Me tiraron a matar, me salvé. Me querían asaltar", gritó el hombre de aproximadamente 45 años de edad.

El casco de la víctima quedó tirado en la calle, al lado de los casquillos. El asaltante huyó del lugar.